آغاز طرح نوروزی راه و ترابری از 15 اسفند

فریبرز واحدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طرح نوروزی راه و ترابری استان تهران از 25 اسفندماه تا 15 فروردین اجرا می شود و باتوجه به حجم قابل توجه مسافرت های نوروزی امیدواریم ایمنی و و افزایش رضایت کاربران جاده ای را داشته باشیم.

مدیرکل راه و ترابری استان تهران افزود: مردم در ایام نوروزی ترجیح می دهند تا بیشتر از حمل و نقل جاده ای استفاده کنند معمولا در این ایام سال، ما حجم قابل توجهی از مسافرت ها را داریم بنابراین نیاز به برنامه ریزی خاصی داریم و تمام تیم های عملیاتی، کنترلی در جاده ها حاضر می شوند.

وی با بیان اینکه در جاده ها علاوه بر اینکه از طریق تیم های راهداری کنترل می شود خدمات به مسافران ارایه می دهیم، گفت: ارایه خدمات به خصوص برای مبادی خروجی شهر تهران و مسافرانی که به شهرهای شمالی کشور و مشهد می روند ارایه می شود.

واحدی تصریح کرد: استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند، تجهیز راهدارخانه ها و مانیتتورنیگ جاده ها، آماده سازی راه ها، تجدید خط کشی و دیگر موارد و همچنین اتمام پروژه های ناتمام از سیاست های اداره کل راه و ترابری است.