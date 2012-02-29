حضور بسیجیان موجب پیشرفت و اقتدار جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمپور شامگاه سه شنبه در گردهمایی گردان های پیاده بسیج امام حسین (ع) شهرستان های شاهرود و میامی که در شاهرود برگزار شد، با اشاره به توطئه های دشمنان داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران افزود: تا زمانی که بسجیان از ولایت پیروی می‌کنند دشمنان به اهداف شوم خود نمی‌رسند.

وی به رشادت‌های شهدا در طول هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: اگر امروز احساس می‌کنیم نظام اسلامی با اقتدار و صلابت در مقابل دشمنان نظام و انقلاب ایستاده، به برکت خون شهداست و باید خانواده‌های شهدا افتخار کنند که فرزندان آنها در راستای اهداف و آرمان‌های امام راحل و نظام جمهوری اسلامی شهید شدند.

فرمانده تیپ 12 قائم (عج) سمنان افزود: امروز انقلاب ما هرچه دارد به برکت این انسان‌های پاک و وارسته است و هرگز رشادت‌ها و جانبازی‌های آنها از یادها فراموش نمی‌شود.

قاسمپور با بیان اینکه ظهور و حضور انقلاب ایران باعث گسترش موج بیداری اسلامی در کشورهای مختلف جهان شده است، تصریح کرد: ایران الهام بخش بیداری اسلامی است و به برکت انقلاب اسلامی، امروزه شاهد هستیم دیکتاتورهایی که به ملت ها ظلم می کردند یکی پس از دیگری در حال سرنگونی هستند.

شایان ذکر است: در پایان سرهنگ مهدی مهدوی و سرهنگ اکبر اکبری به نمایندگی از دیگر فرماندهان گردان امام حسین (ع) شاهرود و میامی گزارشی از برنامه های گردان ها ارائه کردند.