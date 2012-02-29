  1. استانها
  2. البرز
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

صیدایی:

عمده نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و بهاره البرز دهم تا 29 اسفندماه است

عمده نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و بهاره البرز دهم تا 29 اسفندماه است

کرج – خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز گفت: عمده نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و بهاره استان البرز از دهم تا 29 اسفندماه سال جاری است.

اسکندر صیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عمده نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و بهاره استان البرز دهم تا 29 اسفندماه سال جاری است.

وی افزود: وزارت بازرگانی در زمینه ذخیره سازی اقدامات خوبی را انجام داده است و زمینه های عرضه و توزیع کالا در نقاط مختلف شهر فراهم شده که عمده نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و نمایشگاه بهاره از دهم اسفند تا 29 برگزار می شود.
کیفیت و کمیت محصولات نسبت به سال قبل بهتر و بیشتر است

معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز ادامه داد: در این نمایشگاه ها کالا و نیازمندی اساسی مردم عرضه خواهد شد و مقرر شد که تعداد و کیفیت و کمیت محصول نسبت به سال قبل بهتر و بیشتر باشد.

صیدایی گفت: برای کالاهای شب عید از جمله میوه و کالا مانند کیف، کفش، روغن، برنج، تخم مرغ و مرغ، پرتقال و سیب امیدواریم مردم با آرامش بتوانند نیازمندی های خود را تامین کنند.

معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز اظهار داشت: سازمان میادین شهرداری 40 غرفه بازار محلی فعالیت می کند تا وضعیت نیازمندی مردم بیش از سال های قبل تامین و فراهم شود.

وی در خصوص مکان فعلی نمایشگاه های دائمی کرج اضافه کرد: به دلیل عدم بهداشت و استاندارد در مکان نمایشگاه های قبلی کارگروه امور اقتصادی استان به این جمع بندی رسید که تا زمانی که نمایشگاه های دائمی بین المللی ساخته و تکمیل شود از نمایشگاه موقت استفاده شود.

صیدایی گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال تصمیم گرفته شد که کنار این نمایشگاه های موقت از دیگر نمایشگاه های  مشابه نیز استفاده شود.

معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز افزود: در ایام انتخابات، ایام عید، تامین اقلام نیازمندی های زندگی مردم بسیار حائض اهمیت است که باید به آن توجه داشته باشیم.

کد مطلب 1546670

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها