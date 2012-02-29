عمده نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و بهاره البرز دهم تا 29 اسفندماه است

اسکندر صیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عمده نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و بهاره استان البرز دهم تا 29 اسفندماه سال جاری است.



وی افزود: وزارت بازرگانی در زمینه ذخیره سازی اقدامات خوبی را انجام داده است و زمینه های عرضه و توزیع کالا در نقاط مختلف شهر فراهم شده که عمده نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و نمایشگاه بهاره از دهم اسفند تا 29 برگزار می شود.

کیفیت و کمیت محصولات نسبت به سال قبل بهتر و بیشتر است



معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز ادامه داد: در این نمایشگاه ها کالا و نیازمندی اساسی مردم عرضه خواهد شد و مقرر شد که تعداد و کیفیت و کمیت محصول نسبت به سال قبل بهتر و بیشتر باشد.



صیدایی گفت: برای کالاهای شب عید از جمله میوه و کالا مانند کیف، کفش، روغن، برنج، تخم مرغ و مرغ، پرتقال و سیب امیدواریم مردم با آرامش بتوانند نیازمندی های خود را تامین کنند.

معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز اظهار داشت: سازمان میادین شهرداری 40 غرفه بازار محلی فعالیت می کند تا وضعیت نیازمندی مردم بیش از سال های قبل تامین و فراهم شود.



وی در خصوص مکان فعلی نمایشگاه های دائمی کرج اضافه کرد: به دلیل عدم بهداشت و استاندارد در مکان نمایشگاه های قبلی کارگروه امور اقتصادی استان به این جمع بندی رسید که تا زمانی که نمایشگاه های دائمی بین المللی ساخته و تکمیل شود از نمایشگاه موقت استفاده شود.



صیدایی گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال تصمیم گرفته شد که کنار این نمایشگاه های موقت از دیگر نمایشگاه های مشابه نیز استفاده شود.



معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز افزود: در ایام انتخابات، ایام عید، تامین اقلام نیازمندی های زندگی مردم بسیار حائض اهمیت است که باید به آن توجه داشته باشیم.