به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی بنایی شامگاه سه شنبه در نشست نمایندگان مردم قم با صنعتگران استان، تعهد و تلاش این قشر جامعه را ستودنی دانست و تاکید کرد: با وضعیتی که در کشور حاکم است کسی به شکوفایی صنعت قم امیدوار نبود ولی صنعتگران استان با تعهد و تلاشی که انجام دادند ما را به آیندهای روشن دلگرم کردند.
وی با بیان اینکه قم در آستانه تحول بزرگی است اظهار داشت: باید موانع و مشکلات بخش صنعت و معدن و بازرگانی در استان برطرف شود تا اثربخشی قم در صحنه ملی و بینالمللی ارتقا یابد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در حال حاضر جایگاه قم به گونهای است که هیچ تصمیم سیاسی بدون درنظر گرفتن جایگاه قم صورت نمیگیرد.
حجتالاسلام بنایی با انتقاد از تاخیر در ارائه لایحه بودجه دولت گفت: این مسئله باعث تاخیر در روند بررسی بودجه میشود و دشمنان از همین لحظات حساسی که برای تصمیمگیری کشور مهم است سوء استفاده میکنند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در زمانی که لایحه بودجه دولت باید ارائه شود کشور دچار تب و تاب اقتصادی می شود که انگار نقطه کانونی تصمیم گیری اقتصادی بهم میریزد و دشمن از این بزنگاه به نفع خود استفاده میکند.
وی بر لزوم ریشه یابی مشکلات صنعت استان تاکید کرد و افزود: متاسفانه در تب و تاب مباحث اقتصادی، صنعتگران نمیتوانند برای سال 91 برنامه ریزی کنند.
حجتالاسلام بنایی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس اظهار داشت: انتخابات نماد مردم سالاری دینی است اما موج بداخلاقیها در این دوره از انتخابات ممکن است به نظام اسلامی آسیب بزند.
وی در مورد کاندیداتوری مجدد لاریجانی از حوزه انتخابیه قم اظهار داشت: لاریجانی بیشتر از هر کسی حرف صنعتگران و سایر قشرها را میفهمد و برای رفع مشکلات پیگیری می کند.
حجتالاسلام بنایی با بیان اینکه برآیند آبادانی شهر قم به کریمه اهل بیت(ع) بر میگردد اظهار امیدواری کرد که با همت بلند تشکلهای مختلف مردم از جمله صنعتگران، رونق اقتصادی و عمران و آبادانی در این استان بیشتر شود.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمانی که لایحه بودجه دولت باید ارائه شود کشور دچار تب و تاب اقتصادی می شود و دشمن از این بزنگاه به نفع خود استفاده میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی بنایی شامگاه سه شنبه در نشست نمایندگان مردم قم با صنعتگران استان، تعهد و تلاش این قشر جامعه را ستودنی دانست و تاکید کرد: با وضعیتی که در کشور حاکم است کسی به شکوفایی صنعت قم امیدوار نبود ولی صنعتگران استان با تعهد و تلاشی که انجام دادند ما را به آیندهای روشن دلگرم کردند.
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