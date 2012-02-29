حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای معادلات مستکبران را بر هم می زند

حسین شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای معادلات مستکبران جهان را بر هم می زند.



وی با اشاره به اینکه انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی معادلات جهانی را بهم می زند، اضافه کرد: انتخابات این دوره برای جهان بسیار مهم شده است بنابراین رای ما سرنوشت ساز خواهد بود.



معاون فرهنگی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه دشمنان به دنبال صدمه زدن به این انقلاب هستند، اضافه کرد: دلیل به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای ما توسط دشمنان انقلاب اسلامی عصبانیت و درماندگی آنها است.



قائم مقام رئیس دانشگاه خوارزمی گفت: خون این شهیدان به همه مردم بصیرت داده است و حضور مردم در 22 بهمن حماسه دیگری بود که مردم ایران آن را خلق کرده اند، امیدواریم این انتخابات نیز به خوبی انجام شود.



شفیعی افزود: کمال، برزگی و ارزش دانشمندان هسته قابل وصف نیست، واقعیت این است که شهیدانی که امروز به خاطر حفظ انقلاب و راه خدا به شهادت رسیده اند، مقامی دارند که شاید قابل درک نباشد.