سوت قطار بهارستان به گوش می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، زمان تبلیغات انتخاباتی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رو به به پایان است و در این ساعات باقیمانده آتشفشان انواع و اقسام تبلیغات فوران خواهد کرد و بعضی از کاندیدا و طرفدارانشان با انواع روشها سعی می کنند تا در اذهان مردم جا خوش کنند.

ولی یک سئوال اساسی مطرح می شود و آن اینکه به نظر شما برنده اصلی این ماراتن انتخاباتی چه کسانی هستند. آیا فقط آنهایی که سوار قطار بهارستان می شوند و به مقصد می رسند.



به نظر بقال سرکوچه ما کاندیدایی برنده است که وعده های واهی ندهد و به فکر خدمت به مردم برروی صندلی قانونگذاری باشد.



به نظر خانم همسایه که پسرش بیکار است کاندیدای موفق کسی است که به فکر اشتغال و مسکن جوانان باشد.



و به نظر راننده تاکسی که شامگاه در مسیر برگشت به خانه با هم همکلام بودیم نماینده موفق کسی است که به فکر معیشت مردم باشد و به خانواده های آسیب پذیر بیشتر توجه بکند.



ولی به نظر من به جز این موارد که گاه بعضی وعده های کاندیداها خارج از حیطه قانونگذاری است و دخالت در امور حوزه انتخابیه شان محسوب می شود، برنده واقعی کسی است که برای سوار شدن به قطار بهارستان پولهای میلیاردی خرج نکند و این پولها را در راههای عام المنفعه بکار گیرد، دیگر هم سفران خود را تخریب نکند، به فکر هموطنان خویش باشد و از طرفدارانش بخواهد که حق دیگران را پایمال نکنند. چون بهارستان یادمان و جلوه ای از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی است و ریشه ای یکصد ساله دارد و حفظ یاد و خاطره بزرگ سرداران بهارستان برهمه مسافرانش واجب است.



از دیگر سو در حکومت اسلامی که مردم نقش اساسی در پیروزی و بارور شدن آن دارند و سرنوشت خود را رقم می زنند برنده اصلی همین مردم هستند که با مشارکت خویش در مقابله با طاغوت و استکبار جهانی همیشه در صف اول بوده اند. تهدیدها و تحریمها را به جان خریده اند و این بار نیز مطمنا نمره قابل قبولی را کسب خواهند کرد و به عینه مردم سالاری دینی را در12 اسفند به نمایش خواهند گذاشت. برگ زرین دیگری به صفحات این انقلاب خواهند افزود، تا همچنان پیرو ولی فرزانه خویش بوده و امید انسانهای آزاده جهان باشند.



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اسد بابایی