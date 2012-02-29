ثبت الکترونیکی محدوده های معدنی استان البرز

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی دو ماه گذشته در حوزه معادن ثبت محدوده های معدنی در گذشته به صورت دستی انجام می شد ولی هم اکنون ثبت الکترونیکی محدودهای معدنی در دستور کار قرار دادیم که قبل از 22 بهمن مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی افزود: هم اکنون200 واحد تولیدی صادر کننده بومی و 20 واحد تولید کننده ملی در استان البرز در حال فعالیت هستند که رقم قابل توجهی برای استان است.



وی ادامه داد: در حال حاضر 25 رشته صنعتی تاثیر پذیر شناخته شده اند که تمهیدات برای جلوگیری از آسیب پذیری آنها اندیشه شده است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در خصوص میوه شب عید استان البرز نیز گفت: میوه شب عید 6 هزار تن خریداری شده است که دو هزار تن سیب و چهار تن پرتقال خریداری شده است.



مهدوی افزود: قیمت میوه بعد از مشخص شدن یارانه ها مشخص خواهد شد که پرتقال ها هم اکنون در شمال است و درزمان خود به استان آورده خواهد شد.



رئیس صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: خوشبختانه حدود 240 غرفه بیش از سال گذشته برای نمایشگاه های استان البرز پیش بینی شده است.



وی با اشاره به اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان سازمان نظارتی است، اضافه کرد: در خصوص بحث تنظیم بازار به صورت مستمر نظارت و بازرسی ها انجام می شود و با سایر دستگاه های مرتبط هماهنگی های خوبی وجود دارد.