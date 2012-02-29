زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور را فراهم کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی موسوینژاد سهشنبهشب در جمع مردم دشتستان اظهار داشت: پیگیری مطالبات رهبری یکی از برنامههای جدی ماست و بر سر این برنامهها با هیچکس و به هیچ قیمتی معامله نخواهیم کرد.
وی ادامه داد: در زمانی که ملتها صدای انقلاب ما را شنیده و پیام آن را دریافت کردهاند، باید بتوانبم مجلسی الگو و البته حکومتی الگو را برای آنها ارائه دهیم.
کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان حوزه انتخابیه دشتستان اضافه کرد: بلوغ سیاسی و حساسیت مردم فهیم شهرستان دشتستان بهترین نتیجه ممکن را رقم خواهد زد و تخریب برخی در تخلفات انتخاباتی، نمیتواند سد راه موج مطالبه گری مردم شهرستان دشتستان شود.
وی افزود: همانطور که پیشتر گفتم تکلیف مدارانه وارد انتخابات شدهام و با این نگاه نیز فضا را تحلیل میکنم، حجم فزاینده حمایت گروههای مختلف مردمی ، سیاسی و اقشار مختلف و حضور چهرههای تاثیرگذار و معتمد در روزهای اخیر در کنار بنده تحلیل روشنی را برای هر شاهد منصفی در پی خواهد داشت. مطمئن هستم که نتیجه انتخابات هرچه باشد سربلند خواهم بود.
موسوینژاد ادامه داد: مجلسی که برای دیگران قانون می نویسد اول باید خودش قانون داشته باشد. مبارزه با فساد حرکت جدی می خواهد.
وی افزود: عدم توسعه همگون این سرزمین در بخشهای مختلف خبر از کوتاهی در حق این مردم و تضییع حقوقشان است. حق این مردم بیکاری جوانانشان نیست، منابع این سرزمین نباید به قیمت سکوت در برابر ویژهخواری عدهای از این مردم دریغ شود.
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