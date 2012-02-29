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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۵

یک کاندیدای رد صلاحیت شده در حوزه انتخابیه تبریز تایید شد

یک کاندیدای رد صلاحیت شده در حوزه انتخابیه تبریز تایید شد

تبریز - خبرگزاری مهر: ستاد انتخابات استان آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: یک نفر از داوطلبان رد صلاحیت شده استان امروز با نظر شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کمیته اطلاع ‌رسانی ستاد انتخابات استان، بهزاد وکیلی از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو که پیشتر صلاحیت وی رد شده بود، می‌تواند وارد رقابتهای انتخاباتی شده و به عنوان نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور یابد.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات استان همچنین یکی از نامزدهای حوزه انتخابیه اهر و هریس از حضور در رقابتهای انتخاباتی انصراف داده است.
 
با انصراف این نامزد تعداد کاندیداهای انصرافی حوزه اهر و هریس به 4 نفر رسید.
 
آذربایجان‌شرقی با جمعیت 3 میلیون و 700 هزار نفر جمعیت، دارای 20 شهرستان، 13 حوزه انتخابیه و 19 کرسی در مجلس شورای اسلامی است.
کد مطلب 1546678

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