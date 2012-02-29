یک کاندیدای رد صلاحیت شده در حوزه انتخابیه تبریز تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان، بهزاد وکیلی از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو که پیشتر صلاحیت وی رد شده بود، میتواند وارد رقابتهای انتخاباتی شده و به عنوان نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور یابد.
بر اساس اعلام ستاد انتخابات استان همچنین یکی از نامزدهای حوزه انتخابیه اهر و هریس از حضور در رقابتهای انتخاباتی انصراف داده است.
با انصراف این نامزد تعداد کاندیداهای انصرافی حوزه اهر و هریس به 4 نفر رسید.
آذربایجانشرقی با جمعیت 3 میلیون و 700 هزار نفر جمعیت، دارای 20 شهرستان، 13 حوزه انتخابیه و 19 کرسی در مجلس شورای اسلامی است.
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