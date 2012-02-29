سارق به عنف در شبستر به دام افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی صفایی اظهار داشت: پلیس شبستر در ساعات اولیه بعد از وقوع سرقت سارق طلاجات یک زن روستایی را شناسایی و دستگیر کرد.

وی گفت: در پی کسب خبر سرقت به عنف منزل و طلاجات زنی 46 ساله در یکی از روستاهای شهرستان توسط افراد ناشناس و ضرب و شتم وی، به دلیل حساسیت امر، موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

صفایی تصریح کرد: با استفاده از توان و امکانات موجود و انجام کار اطلاعاتی همچنین استفاده از شگرد خاص پلیسی مظنون به هویت م-م در همان ساعت اولیه شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد و در تحقیقات اولیه به سرقت عنف از منزل ذکر شده و آزار و اذیت وی اقرار کرد.

وی افزود: تمام طلاجات شامل پنج عدد النگو و یک عدد دستبند، یک جفت گوشواره، یک رشته گردنبند و یک عدد انگشتر به ارزش تقریبی 12 میلیون تومان کشف و به مالباخته عودت شد.

فرمانده انتظامی شبستر اظهار داشت: بعد از تکمیل پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد و از آن طریق با قرار مناسب روانه زندان شد.