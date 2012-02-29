آمادگی کامل تیراندازان استان البرز برای مسابقات آزاد کشوری

امید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیراندازان استان البرز برای مسابقات آزاد کشوری از آمادگی کامل برخوردار هستند.



وی ادامه داد: طی یک دوره مسابقات انتخابی که در سالن مالک اشتر استان البرز برگزار شد، از میان تیراندازان البرزی، آقایان عباس قره گوزلو، احمد پورمرور فرد، محمدحسین قربانی در بخش تفنگ و محمدعلی پساویده ، مصطفی نصیری و میثم زمانی، در بخش تپانچه با مربیگری محسن شریفی، و از میان خانم ها، زهره شاه‌ثلوئی ، فاطمه پورتراب و منیره گل محمدی در بخش تفنگ، و الهام هریجانی، مریم جهانبخش، سرور بیک زاده در بخش تپانچه، با مربیگری فاطمه تابع به عنوان تیراندازان برتر برای اعزام به مسابقات کشوری انتخاب شدند.



رئیس هیئت تیراندازی استان البرز افزود: تیراندازان در مسابقات 6 مرحله ای کشوری در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی با یکدیگر به رقابت می پردازند که مرحله اول آن در تاریخ 16 اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.



محمدی اضافه کرد: مکان برگزاری مسابقات کشوری مجموعه ورزشی آزادی خواهد بود.