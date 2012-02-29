به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری‌نسب سه‌شنبه‌شب در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویتهای مسئولان، تلاش برای رفع مشکلات مردم است.

وی خواستار حضور همه مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد و افزود: اسلامی بودن مجلس یکی از مهمترین ویژگی‌هایی است که امام راحل همواره بر آن تاکید داشته‌اند و ما نیز باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

فرماندار گناوه خواستار رعایت قوانین و مقررات انتخاباتی از سوی کاندیداها و هواداران آنها شد و اضافه کرد: از مهم‌ترین وظایف کاندیداها در زمان انتخابات و تبلیغات انتخاباتی، احترام به قوانین است.

وی افزود: پست و مقام امانتی است که بر گردن کسی است که آن را می‌پذیرد و داوطلب شدن برای مسئولیت قبول امانتداری است که نامزدهای انتخاباتی هم باید در حفظ این امانت بزرگ کوشا باشند.

جعفری‌نسب از اضافه شدن چهار شعبه جدید به شعبه‌های انتخاباتی در این شهرستان خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اصول در تمهید و پیش‌بینی فرآیند برگزاری انتخابات پیش بینی تعداد مطلوب شعب اخذ رای است.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای کاهش حضور مردم در انتخابات ادامه داد: مردم ایران همیشه در صحنه‌های حمایت از نظام و انقلاب حاضر هستند و با حضوری پرشور در انتخابات 12 اسفند بار دیگر همبستگی و ولایت‌مداری مردم ایران را به رخ جهانیان خواهند کشید.

فرماندار گناوه حضور حداکثری مردم را خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان و بدخواهان نظام معرفی کرد و اظهار داشت: همه اقشار مردم باید در انتخابات شرکت کنند زیرا نگاه همه جهان به انتخابات در ایران است.