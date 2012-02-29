اطلاعیه شماره 3 ستاد انتخابات آذربایجان غربی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است: به استحضار مردم استان آذربایجان غربی می رساند برابرقانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه انجام تبلیغات انتخاباتی در محدوده قوانین و آئین نامه های تبلیغات که قبلا به کاندیداهای اعلام شده است انجام می گیرد. بنابراین برگزاری هر گونه تجمع خیابانی، راهپیمایی ، راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی وایجاد راه بندان و مزاحمت برای مردم از سوی ستادهای تبلیغاتی و هواداران کاندیداها ممنوع است.

در ادامه این اطلاعیه ذکر شده است: هرگونه فعالیت تبلیغاتی باید در چارچوب قانون صورت بگیرد. ضمنا برگزاری مراسم سخنرانی در اماکن عمومی از قبیل مساجد و... باید براساس برنامه ریزی صورت گرفته در هیئتهای اجرایی شهرستانها که قبلا به کاندیداها و ستادهای تبلیغاتی آنان ابلاغ شده است انجام گیرد و هر گونه تحرکات خارج از آن ممنوع بوده و تخلف انتخاباتی محسوب می شود و عوامل انتظامی موظف به برخورد با متخلفین خواهند بود.

انشاءالله با همکاری همه عوامل اجرایی و ستادهای تبلیغاتی کاندیداها شاهد انتخاباتی قانونی ، پر شور و حداکثری در استان آذربایجان غربی باشیم.