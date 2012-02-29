به گزارش خبرگزاری مهر، مجری فاز ۱۹ پارس جنوبی از نصب اولین پایه سکوی این فاز تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: تجهیزات مکانیکی مورد نیاز این عملیات وارد آبهای عسلویه شده است.

فروردین حیدری افزود: تجهیزات مکانیکی مورد نیاز نصب اولین پایه سکو، وارد فاز ۱۹ پارس جنوبی شده است. مراحل ساخت این پایه سکوی هزار و ۸۰۰ تنی، در یارد خرمشهر به پایان رسیده و پس از بارگیری روی شناور حمل کننده به محل نصب در خط مرزی ایران و قطر حرکت می کند.

وی ادامه داد: پس از پایان نصب پایه سکو و با توجه به قطعی شدن قرارداد بکارگیری دکل حفاری دریایی، عملیات حفاری این فاز در اواسط بهار ۱۳۹۱ آغاز می شود.

حیدری با بیان اینکه بخش خشکی فاز ۱۹ پارس جنوبی حدود ۳۲ درصد تا کنون پیشرفت داشته، گفت: بیشتر سفارش گذاری تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز بخش خشکی این فاز برای ساخت، انجام شده و تا اواخر سال جاری نیز یکسری از تجهیزات ساخته شده، برای نصب وارد این فاز خواهند شد.

وی تصریح کرد: طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی با سه سکو که هرکدام پنج چاه دارند، برنامه ریزی شده و حفاری هر چاه حدود ۶۰ روز طول می کشد.

پیشرفت کلی فاز ۱۹ پارس جنوبی را حدود ۳۰ درصد عنوان کرد و افزود: این فاز دارای دو سکو دریایی به ظرفیت هر کدام هزار میلیون فوت مکعب و یک سکوی اقماری به ظرفیت ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز است.

حیدری با بیان اینکه تا کنون در فاز ۱۹ پارس جنوبی حدود ۱.۵ میلیلارد دلار تامین مالی از سوی شرکت بازرگانی نیکو انجام شده، گفت: تامین مالی این فاز از طریق شرکت بازرگانی نیکو انجام می شود و تا کنون از نظر مالی این فاز با مشکلی مواجه نشده است.





نمایشگاه عکس "مثبت ۴۰ درجه" در گالری شاهد گشایش یافت



پیمان نوروزی عکاس و مجری نمایشگاه "مثبت ۴۰ درجه "، ۲۰ قطعه عکس در ابعاد ۱۰۰در ۵۰ با موضوع کارگران صنعت نفت ارائه کرده است.

نمایشگاه "مثبت ۴۰ درجه" تلاش کارکنان صنعت نفت را برای توسعه پارس جنوبی و سایر مناطق به تصوی کشیده است. این نمایشگاه به مدت یک هفته در گالری شاهد به آدرس؛ خیابان ولیعصر، چهاراه طالاقانی، نبش کوچه رحیم زاده، گالری شاهد، دایر است.

عملیات ROLL-UP پایه سکوی سرچاهی SPD۲۲ پروژه فازهای ۲۲-۲۴ پارس جنوبی

عملیات Roll-Up پایه ( Jacket ) سکوی سرچاهی SPD ۲۲ پروژه فازهای ۲۴-۲۲ پارس جنوبی، در کارخانه فراساحل یارد جزیره صنعتی صدرا با موفقیت انجام شد.

عملیات مزبور با تلاش متخصصان شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در اوائل اسفندماه سال جاری انجام شد.

در ماه جاری، جلسه ای فنی نیز با حضور مدیران صنایع دریایی کشور در جزیره صنعتی صدرا برگزار شد و مدیران حاضر از مراحل ساخت کشتی نفتکش افراماکس در کارخانه کشتی سازی این جزیره بازدید کردند.

نخستین چاه فاز ۱۳ پارس جنوبی به گاز رسید

حفاری نخستین چاه فاز ۱۳ پارس جنوبی به پایان رسیده و با تغییر موقعیت دکل، حفاری چاه دوم به زودی آغاز می‌شود.

مجری فاز ۱۳ پارس جنوبی گفت: بر اساس برنامه عملیات حمل و بارگیری (رول آپ) وجه‌های جکت SPD۱۳ A برای حفاری چاه های عملیاتی و بهره برداری هفته آینده آغاز می‌شود.

علیرضا ارزنده اضافه کرد: با پایان حفاری نخستین چاه توصیفی، نمودار گیری و مغزه گیری در این چاه انجام شد؛ ضمن آنکه برای آغاز حفاری چاه دوم مکان دستگاه حفاری تغییر خواهد یافت. ساخت پالایشگاه این فاز ۴۵ درصد، سکوها ۳۱ درصد و خطوط لوله ۳۲ درصد پیشرفت داشته است.

طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی با ظرفیتی معادل دو فاز استاندارد پارس جنوبی در نزدیکی آبهای مرزی ایران و قطر در میدان مشترک پارس جنوبی در حال اجراست.

هدف از توسعه این طرح تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی تصفیه شده، ۴۰۰ تن گوگرد، ۱.۱ میلیون تن ال پی جی و یک میلیون اتان برای استفاده در صنایع پتروشیمی مستقر در منطقه صنعتی عسلویه است.

میدان مشترک پارس جنوبی با مساحت ۳۷۰۰ کیلومترمربع در ۱۰۵ کیلومتری جنوب غربی بندر عسلویه در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس قرار دارد؛ بنادر عسلویه و تنبک به ترتیب در ۲۷۰ و ۲۲۰ کیلومتری جنوب شرقی بوشهر به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله‌ای این میدان گازی انتخاب شده اند.

پارس جنوبی افزون بر ۱۴ تریلیون مترمکعب گاز به همراه ۱۸ میلیارد بشکه میعانات در لایه‌های مختلف خود جای داده؛ ۳۸.۶ درصد از ذخایر گازی ایران در این میدان واقع شده است که بزرگ ترین میدان فراساحلی جهان به شمار می آید.

زمینه اشتغال برای ۴۰ هزار نفر در عسلویه فراهم می شود



مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: اجرای طرح های فاز دوم پتروشیمیهای عسلویه به طور مستقیم برای پنج هزار نفر و به طور غیرمستقیم و در دوران ساخت برای بیش از ۴۰ هزار نفر اشتغال زایی به همراه خواهد داشت.



مسعود نصوری با اشاره به قابلیت های سرمایه گذاری در فاز دوم توسعه صنایع پتروشیمی در عسلویه افزود: با آماده سازی ۱۰۰ هکتار زمین در فاز دوپتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، زمینه اجرای بیش از ۶ میلیارد دلار طرح مصوب پتروشیمی فراهم شد.



وی ادامه داد: این اراضی که از سال ۱۳۷۷ و در پی مصوبه هیئت دولت مبنی بر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در پارس جنوبی به منظور اجرای ۱۴ طرح پتروشیمی در نظر گرفته شده بود، از سوی یک شرکت خصوصی به طور غیرقانونی تصرف شده بود و اکنون پس از ۱۰ سال پیگیری مداوم، این زمینها رفع معارض شده است.



نصوری گفت: از اوایل سال ۸۱ دوازده طرح صنعتی مصوب شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دو طرح زیربنایی و استراتژیک پتروشیمی واقع در فاز یک پتروشیمی در ۱۰۰ هکتار از اراضی باید انجام می گرفت که به دلیل تصرف غیرقانونی شرکت یادشده طرح ها متوقف شده بود و چنانچه طرح های مذکور در سال ۸۱ اجرایی می شد این طرح ها نیز همانند مجتمع های فاز یک پتروشیمی در حال حاضر در مرحله تولید و بهره برداری قرار می گرفت.