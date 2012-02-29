فشار اقتصادی بر جامعه دندانپزشکی سبب سنتی شدن آن می شود

دکتر هوشنگ نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امیدوارم در بودجه سال آینده سرانه سلامت واقعی شود که دندانپزشک خدمات اولیه را دریافت کنند و این فشارهای اقتصادی باعث می شود که دندانپزشکی به سمت سنتی بودن پیش بروند.



وی ادامه داد: شهروندان با توجه به افزایش تجهیزات پزشکی کارهای دندانپزشکی را در درجه دوم کاری خود قرار داده اند که این امر به نوعی به اقتصاد دندانپزشکی استان ضربه وارد کرده است.



معاون آموزشی و برنامه ریزی نظام پزشکی استان البرز افزود: سنتی شدن خدمات دندان پزشکی به نوعی سبب حذف شدن بخشی از خدمات دندانپزشکی می شود.



نوری گفت: امروزه اقتصاد دندانپزشکی به شدت تحت فشار است و بسیاری از دندان پزشکان با بیمه های تکمیلی تحت پوشش هستند که پرداختی بیمه ها با تاخیر چند ماهه همراه است.



مالیات دندانپزشکان چندین برابر قیمت واقعی شده است



معاون آموزشی و برنامه ریزی نظام پزشکی استان البرز افزود: امروزه مالیات دندانپزشکان چندین برابر قیمت واقعی شده است که در افزایش هزینه های جانبی دندان پزشکان تاثیر گذاشته است.



وی اظهار داشت: بیماری شغلی دندان پزشکان استان البرز یکی دیگر از معضلات است که باعث می شود آنها زودتر مستهلک شوند.



معاون آموزشی و برنامه ریزی نظام پزشکی استان البرز افزود: با توجه به رخ دادهای اخیر اقتصاد دندانپزشکان استان البرز به شدت تحت فشار است.