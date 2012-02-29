مردم با حضور در انتخابات روزنه های ورود دشمن به کشور را ببندند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رضا رمضانی با اشاره به اینکه بدون شک نقد عالمانه، واقع بینانه، دلسوزانه و منطقی با حفظ همه حریمها، حرمتها و بر اساس کرامت انسانی و دینی افراد مجلسی قوی و مقتدر را برای نظام مقدس اسلامی بوجود خواهد آورد، افزود: نظام سیاسی جمهوری اسلامی امروز بیش ازهرزمان دیگری به قوه عاقله، نیازمند است که با تدبیرلازم، مشکلات مختلف را پشت سر بگذارد.

وی اظهارداشت: شکی نیست که انقلاب اسلامی ایران با رویکردی که بر اساس مبانی اسلامی در عرصه های فرهنگی، سیاسی واقتصادی مورد خوشایند استکبارجهانی نیست ازاینرو قدرتهایی که به دنبال سهم خواهی در عرصه های کلان و مدعی رهبری جهان هستند، نمی توانند با خواسته های منطقی و عقلانی نظام اسلامی ایران، مواجهه صحیحی داشته باشند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمنان به شکلهای مختلف در صدد وارد کردن ضربه به این نظام هستند و به این منظور از همه قوا برای رسیدن به مقاصد خود استفاده می کنند.

وی افزود: انقلاب اسلامی در طول حیات بیش از سه دهه خود، با انواع توطئه ها و کارشکنی ها مواجه بوده که به فضل الهی و با هدایت مدبرانه امام راحل و رهبر معظم انقلاب و حضور و مشارکت مردم وفادار و ملت غیور ایران، از همه آنها سرافراز بیرون آمده و در آینده نیز چنین خواهد بود.

آیت الله رمضانی اظهارداشت: انقلاب اسلامی ایران در دهه اول تولد خود با وجود تمام نقشه هایی که برای ضربه زدن به کیان انقلاب کشیده شده بود، دوره تثبیت را با رهبری امام خمینی (ره) پشت سر گذارند.

وی همچنین با بیان اینکه بیشترین تمرکز دشمنان انقلاب اسلامی در دهه دوم را می توان تلاش برای ضربه زدن به مشروعیت نظام دانست و ادامه داد: در دهه سوم نیز همه قوای دشمن بسیج شده بود تا با تحریمهای سنگین در عرصه های مختلف، کارآمدی نظام را دچار خدشه کند.

نماینده مقام معظم رهبری در کشور آلمان گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، همه این دورههای سخت را پشت سر گذاشته است، اکنون در دهه چهارم انقلاب، باردیگر دو رکن اساسی انقلاب یعنی رهبری و ولایت و دیگری مردم سالاری دینی مورد هجمه گسترده قرار گرفته اند.

وی افزود: دشمنان اسلام و ایران پس از آنکه فهمیدند اقتدار و تدبیر رهبری نظام، موجب رفع همه بحرانها بوده است، درصدد برآمدند که شک و شبهه ها را افزایش دهند، چه اینکه با انواع حیله ها و مکرها درصدد هستند که مردم را از صحنه بیرون کنند و بتوانند با عدم حضورمردم و ملت در عرصه های مختلف از جمله انتخابات، به این کشور ضربه وارد کنند.

آیت الله رمضانی یادآورشد: همه آحاد مردم باید هوشیارانه، هوشمندانه و عاقلانه عمل کرده و با حضور پرشور در پای صندوقهای رای و انتخاب کاندیداهای اصلح، مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی بزنند.