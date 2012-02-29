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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۶

868 هزار راننده متخلف در گیلان اعمال قانون شدند

868 هزار راننده متخلف در گیلان اعمال قانون شدند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه گیلان از اعمال قانون 868 هزار راننده متخلف طی 11 ماهه سال جاری در استان خبر داد.

سرهنگ مجید جمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در این مدت 15 هزار موتور سیکلت و 12 هزار و 200 خودروی متخلف نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شده اند.

وی در ادامه به کاهش کشته های حوادث رانندگی در استان اشاره کرد و اظهارداشت: نتیجه اقدامات برنامه ریزی شده پلیس راه در برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز، کاهش 29 درصدی کشته های ناشی از تصادفات جاده ای در گیلان بوده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان گفت: برنامه ریزی ابتدای سال پلیس راه برای کاهش تصادفات جاده ای، خوشبختانه به صورت مداوم و ماهانه محقق شد که این کاهش مداوم مدیون تلاش ماموران پلیس راه استان و همکاری موثر مردم و رانندگان بوده است.

وی افزود: در بهمن ماه امسال کشته های ناشی از حوادث جاده ای در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد و در مجموع تصادفات نیز 16 درصد کاهش را نشان می دهد.

جمشاد اظهارداشت: طی این مدت مجموع تصادفات 26 درصد و کشته های ناشی از تصادفات جاده ای 15 درصد کاهش را نسبت به مشابه سال قبل است.

وی در ادامه ضمن ابراز رضایت از روند مناسب کاهش تصادفات یادآورشد: بدون شک رعایت مقررات توسط رانندگان عمده دلیل کاهش تصادفات در جادههای استان است اما برخورد قاطع پلیس با رانندگان متخلف، در ایمن سازی جادهها بسیار تاثیرگذار بوده است.

کد مطلب 1546688

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