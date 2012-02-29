868 هزار راننده متخلف در گیلان اعمال قانون شدند

سرهنگ مجید جمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در این مدت 15 هزار موتور سیکلت و 12 هزار و 200 خودروی متخلف نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شده اند.

وی در ادامه به کاهش کشته های حوادث رانندگی در استان اشاره کرد و اظهارداشت: نتیجه اقدامات برنامه ریزی شده پلیس راه در برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز، کاهش 29 درصدی کشته های ناشی از تصادفات جاده ای در گیلان بوده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان گفت: برنامه ریزی ابتدای سال پلیس راه برای کاهش تصادفات جاده ای، خوشبختانه به صورت مداوم و ماهانه محقق شد که این کاهش مداوم مدیون تلاش ماموران پلیس راه استان و همکاری موثر مردم و رانندگان بوده است.

وی افزود: در بهمن ماه امسال کشته های ناشی از حوادث جاده ای در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد و در مجموع تصادفات نیز 16 درصد کاهش را نشان می دهد.

جمشاد اظهارداشت: طی این مدت مجموع تصادفات 26 درصد و کشته های ناشی از تصادفات جاده ای 15 درصد کاهش را نسبت به مشابه سال قبل است.

وی در ادامه ضمن ابراز رضایت از روند مناسب کاهش تصادفات یادآورشد: بدون شک رعایت مقررات توسط رانندگان عمده دلیل کاهش تصادفات در جادههای استان است اما برخورد قاطع پلیس با رانندگان متخلف، در ایمن سازی جادهها بسیار تاثیرگذار بوده است.