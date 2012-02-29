منطقه آزاد انزلی 3200 هکتار وسعت دارد

علیرضا بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منطقه آزاد انزلی به عنوان یکی از مناطق آزاد شش گانه ایران از سال 84 بعد از تعیین محدوده و اعلام نخسین هیئت مدیره بطوررسمی آغاز به کار کرده است.

وی همچنین اظهارداشت: مهمترین مزیت ایران اسلامی برای سرمایه گذاری وجود امنیت روانی، سرمایه گذاری، وجود بازار مصرف گسترده، جایگاه استراتژیک ایران در خاورمیانه و کشورهای حاشیه دریای خزر و حمایت همه جانبه مسئولان از سرمایه گذاران است، مولفه های که هیچ سرمایه گذار بین المللی نمی تواند آن را نادیده بگیرد.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفت: با توجه به تحرکات دشمنان، اقدامات انجام گرفته در این منطقه به عنوان بزرگترین سازمان اقتصادی شمال کشور براساس راهبردهای حکیمانه مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی برای توسعه اقتصادی، اشتغالزایی استان و کشور نشان از عزم جدی این سازمان در مسیر دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ایران 1404 دارد.

وی ادامه داد: منطقه آزاد انزلی ویژگی های منحصربفردی از قبیل واقع شدن در مسیرهای ترانزیتی بین المللی دارد که این امر موجب افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی در منطقه است.