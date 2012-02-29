به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه سال گذشته برای سومین‎بار متوالی برگزاری مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های جهان از سوی فدراسیون جهانی این رشته (فیبا) منتفی اعلام شد، مقرر شد که نخستین دوره این رقابت‎ها سال 2012 و به میزبانی قطر برگزار شود اما امسال هم برگزاری این پیکارها در برنامه فیبا قرار نگرفته است.

دستورالعمل برگزاری مسابقات بسکتبال باشگاه‎های جهان سال 2008 به تائید مقامات فدراسیون جهانی رسید و مصوب شد که این رقابت‎ها همه ساله با حضور 8 تیم - قهرمانان آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکا، اقیانوسیه، دو تیم منتخب از لیگ NBA و اروپا همراه با تیم میزبان - برگزار شود.

بر همین اساس مقرر شده بود نخستین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا سال 2009 برگزار شود اما نامشخص بودن وضعیت میزبانی موجب لغو برگزاری مسابقات در موعد مقرر شد. پس از آن اعلام شد که اولین دوره این مسابقات با تعویق یک ساله و به میزبانی مشترک دو شهر "نانجینگ" و "چنگدو" در چین برگزار می‎شود اما بازهم برنامه مصوب شده اجرا نشد.

این درحالی است که مهرام با قهرمانی که در بیستمین و بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا به دست آورده بود به عنوان نماینده برتر قاره آسیا برای شرکت در رقابت‎های باشگاه‌های جهان انتخاب شده بود اما لغو آن در دو دوره ابتدایی، هر دو سهمیه جهانی نماینده ایران را باطل کرد.

در واقع مبلغ بالایی که فدراسیون جهانی بسکتبال برای واگذاری امتیاز میزبانی مسابقات باشگاه‎های جهان در نظر گرفته است باعث تاخیر در برگزاری نخستین دوره این رقابت‎ها شده است چون سال گذشته هم فیبا برنامه‎ای برای این رقابت‎ها نداشت. البته عنوان شده بود که با میزبانی قطر برگزاری این پیکارها از امسال آغاز می‎شود اما تاکنون فیبا این برنامه را نهایی و تائید نکرده است.

5 میلیون دلار هزینه‎ای است که کشور متقاضی برگزاری مسابقات بسکتبال باشگاه‏های جهان باید برای خرید امتیاز این رقابت‌ها به حساب فیبا واریز کند و این جدا از هزینه‎های میزبانی مانند تهیه بلیط، اسکان و تغذیه است. بالا بودن این مبلغ باعث شده تاکنون کشورهایی مانند چین و قطر با وجود اعلام آمادگی برای میزبانی از انجام آن انصراف دهند.

در هر صورت مسئولان فیبا برای برگزاری مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های جهان در سال جاری تاکنون برنامه‎ای تصویب نکرده‎اند. بر همین اساس رقابت‎های باشگاه‏های آسیا که از خردادماه سال آینده (2 تا 10 ژوئن) در لبنان برگزار می‎شود، حکم انتخابی جهان ندارد مگر اینکه کشوری حاضر به پرداخت 50 میلیون دلار مورد نظر فیبا شود.