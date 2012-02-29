به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه سال گذشته برای سومینبار متوالی برگزاری مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای جهان از سوی فدراسیون جهانی این رشته (فیبا) منتفی اعلام شد، مقرر شد که نخستین دوره این رقابتها سال 2012 و به میزبانی قطر برگزار شود اما امسال هم برگزاری این پیکارها در برنامه فیبا قرار نگرفته است.
دستورالعمل برگزاری مسابقات بسکتبال باشگاههای جهان سال 2008 به تائید مقامات فدراسیون جهانی رسید و مصوب شد که این رقابتها همه ساله با حضور 8 تیم - قهرمانان آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکا، اقیانوسیه، دو تیم منتخب از لیگ NBA و اروپا همراه با تیم میزبان - برگزار شود.
بر همین اساس مقرر شده بود نخستین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیا سال 2009 برگزار شود اما نامشخص بودن وضعیت میزبانی موجب لغو برگزاری مسابقات در موعد مقرر شد. پس از آن اعلام شد که اولین دوره این مسابقات با تعویق یک ساله و به میزبانی مشترک دو شهر "نانجینگ" و "چنگدو" در چین برگزار میشود اما بازهم برنامه مصوب شده اجرا نشد.
این درحالی است که مهرام با قهرمانی که در بیستمین و بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیا به دست آورده بود به عنوان نماینده برتر قاره آسیا برای شرکت در رقابتهای باشگاههای جهان انتخاب شده بود اما لغو آن در دو دوره ابتدایی، هر دو سهمیه جهانی نماینده ایران را باطل کرد.
در واقع مبلغ بالایی که فدراسیون جهانی بسکتبال برای واگذاری امتیاز میزبانی مسابقات باشگاههای جهان در نظر گرفته است باعث تاخیر در برگزاری نخستین دوره این رقابتها شده است چون سال گذشته هم فیبا برنامهای برای این رقابتها نداشت. البته عنوان شده بود که با میزبانی قطر برگزاری این پیکارها از امسال آغاز میشود اما تاکنون فیبا این برنامه را نهایی و تائید نکرده است.
5 میلیون دلار هزینهای است که کشور متقاضی برگزاری مسابقات بسکتبال باشگاههای جهان باید برای خرید امتیاز این رقابتها به حساب فیبا واریز کند و این جدا از هزینههای میزبانی مانند تهیه بلیط، اسکان و تغذیه است. بالا بودن این مبلغ باعث شده تاکنون کشورهایی مانند چین و قطر با وجود اعلام آمادگی برای میزبانی از انجام آن انصراف دهند.
در هر صورت مسئولان فیبا برای برگزاری مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای جهان در سال جاری تاکنون برنامهای تصویب نکردهاند. بر همین اساس رقابتهای باشگاههای آسیا که از خردادماه سال آینده (2 تا 10 ژوئن) در لبنان برگزار میشود، حکم انتخابی جهان ندارد مگر اینکه کشوری حاضر به پرداخت 50 میلیون دلار مورد نظر فیبا شود.
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