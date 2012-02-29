گیتا علی‌آبادی، معاون آموزشی دفتر مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش رسانه‌ها در انتخابات گفت: رسانه‌ها دارای وظیفه‌ای هستند که باید اخبار را بدون هرگونه جناح‌بندی و جهت‌گیری در اختیار خوانندگان، شنوندگان و بینندگان خود قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه هریک از رسانه‌ها بستگی به نوعشان باید اخبار خود را به شکلی منتشر کنند، تصریح کرد: روزنامه‌ها و مجلات و به طور کلی رسانه‌های مکتوب مخاطبان ویژه‌ای دارند که باید برای خواندن مطالب وقت صرف کنند، اما مخاطبان رادیو و تلویزیون می‌توانند حتی در محل کار خود نیز اخبار را بشنوند.

علی‌آبادی با اشاره به اینکه روزنامه‌ها کار سخت‌تری دارند، ادامه داد: کسانی که در جامعه روزنامه می‌خوانند، جایگاه اجتماعی بالاتری دارند و به همین دلیل کاری که رسانه‌های مکتوب انجام می‌دهند، دشوارتر است. در روزنامه نمی‌توان برای مخاطب تصمیم‌گیری کرد و اگر مخاطب چنین احساسی داشته باشد، خود را در جبهه تدافعی قرار داده و واکنش نشان می‌دهد. در رسانه‌های مکتوب باید تنها اطلاعات جدید در اختیار مخاطب قرار گیرد.

کارشناس رسانه با بیان اینکه روزنامه‌ها و مجلات باید خود را به مخاطب ثابت کنند، افزود: در مقابل، رادیو تلویزیون می‌تواند این کار را انجام ندهد. از سوی دیگر آنها زمان کمی را برای بیان در اختیار دارند و باید با حداقل کلمات مطالب خود را عنوان کنند. مخاطبان رادیو و تلویزیون آنچه را که توقع دارند در چند ثانیه به دست می‌آورند.

علی‌آبادی ادامه داد: این دریافت اطلاعات در زمان کوتاه از سوی مخاطب به دلیل تصویری است که در تلویزیون وجود دارد و به همین دلیل نیز این رسانه می‌تواند به عنوان رسانه ملی فعالیت داشته‌ باشد.

وی با اشاره به نوع فعالیت رسانه‌های تصویری و شنیداری در زمان انتخابات بیان کرد: این رسانه‌ها اغلب زمانی را به انتخابات اختصاص می‌دهند و معمولاً نیز حواس افراد به تصویر و صدا متمرکز می‌شود. در این شرایط مخاطب متوجه نمی‌شود که رسانه برای او نتیجه‌گیری کرده و یا خودش از مبحث مطرح شده به نتیجه رسیده‌ است.

به گفته علی‌آبادی، رسانه‌های غیرمکتوب دارای مخاطب عام هستند و خیلی سریع و راحت‌تر می‌توانند مخاطب را تحت تأثیر قرار دهند.

استاد ارتباطات در مقایسه روند فعالیت رسانه‌ها در ایران با کشورهای بزرگ دنیا گفت: اول اینکه در کشور ما میزان دسترسی به تلویزیون بیشتر از هر رسانه دیگری است و اغلب مردم نیز به دلیل سطح سواد و کمبود زمان ترجیح می‌دهند از این رسانه استفاده کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تفاوتی که ما با دیگر کشورها داریم این است که در بخش خصوصی در حوزه رسانه در کشورهای دیگر فعال‌تر هستند. به عبارت دیگر امکانات در کشور ما بیشتر در اختیار رسانه‌های دولتی است و یکی از دلایلی که مردم به دنبال تلویزیون هستند، نیز همین امر است.

علی‌آبادی تصریح کرد: در آمریکا از زمان انتخابات ریاست جمهوری در زمان اوباما اینترنت و اطلاع‌رسانی اینترنتی بسیار فعال شده است. آنها اطلاعات را از طریق پست الکترونیکی و شبکه‌های اینترنتی منتقل می‌کنند. ما در کشور چنین امکانی را با این وسعت در اختیار نداریم.

علی‌آبادی با تأکید بر این امر که چنین مسائلی باعث ضعف اطلاعاتی در میان مردم در زمان انتخابات می‌شود، بیان کرد: ما در تکنیک اطلاعاتی نیز ضعیف هستیم. به طور مثال هفته گذشته ایمیل‌‌ها قطع و دسترسی به اطلاعات مختل شد. ممکن است در کشورهای خارجی شنود و سایر عوامل امنیتی حاکم باشد، اما جریان اطلاعات قطع نمی‌شود. وقتی دسترسی‌ها در یک کشور ناممکن شود، مخاطب به سراغ رسانه در دسترس می‌رود که در ایران رسانه ملی است.

کارشناس رسانه درباره تبعات ضعف اطلاعاتی در بین مردم به ویژه در بحران‌ها و شرایط سیاسی مهم مانند انتخابات،‌ گفت: کشور دچار بحران تک‌رسانه‌ای شدن می‌شود و رسانه‌های دیگر در اطلاع‌رسانی نقشی ندارند. رسانه ملی تنها رسانه دارای مخاطب است و به این ترتیب آنچه را که رسانه ملی اعلام می‌کند، مورد توجه مردم قرار می‌گیرد و احتمالا انتخابات نیز به همان سو سوق پیدا خواهد کرد.