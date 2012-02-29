سیدشریف حسینی وارد عرصه رقابت انتخاباتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف حسینی نماینده فعلی اهواز شامگاه گذشته تائیدیه خود از شورای نگهبان را به دست آورد و وارد اهواز شد. این امر که با تجمع هواداران وی همراه بود باعث مسدود شدن مسیرهای منتهی به فرودگاه اهواز شد به همین دلیل ماموران راهنمایی رانندگی مجبور به وارد شدن به این موضوع و کنترل جمعیت شدند.

حسینی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: من همواره تابع قانون بوده ام و حتی در صورت تائید نشدن مردم را به شرکت پرشور در انتخابات دعوت می کردم زیرا در جایی که مسئله حفظ نظام است مسائل شخصی و گروهی جایی ندارد.

وی افزود: خوشبختانه شورای نگهبان به قانونمداری من احترام گذاشت و در چارچوب قانون، صلاحیت من برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی از سوی این شورا احراز شد.



حسینی عنوان کرد: با همان عهدی که در دوره قبل با مردم بستم و موفق به جلب اعتماد مردم شده ام با همان دیدگاه وارد انتخابات شده ام و البته این بار باتجربه تر از قبل و با شناخت بهتری از شرایط اهواز و استان خوزستان وارد انتخابات شده ام.



همچنین فریدون حسنوند نماینده فعلی اندیمشک در مجلس شورای اسلامی نیز موفق به کسب تائید صلاحیت خود از شورای نگهبان شد و اینگونه باید شاهد به هم خوردن انتخاباتی در این شهر باشیم و باید با یکی از نامزدهای این حوزه که از رای بالایی برخوردار است رقابت نفسگیری داشته باشد.



از سویی دیگر سید ناصر موسوی نماینده فعلی حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر نیز از سوی شورای نگهبان تائید صلاحیت شده و اینگونه وی وارد عرصه تبلیغات برای حضور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.