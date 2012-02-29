عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

آمریکا

- میت رامنی در انتخابات ایالت میشیگان و آریزونا پیروز شد.

- جمهوریخواهان آمریکا در نامه ای سرگشاده از اوباما انتقاد کرد.

اروپا

- نمایندگان پارلمان یونان دور جدیدی از ریاضت اقتصادی را تصویب کردند.

- در پی اعمال تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه بلاروس، سخنگوی وزارت خارجه این کشور از فرا خوانده شدن نماینده خود در این اتحادیه خبر داد.

- مردم یونان از اعتصاب سراسری در اعتراض به طرح های ریاضت اقتصادی خبر دادند.

خاورمیانه

- دیده بان حقوق بشر از بحرین و قدرت های عربی حامی آن به شدت انتقاد کرد.

- روسیه خواستار حل مسئله سوریه بدون دخالت غربیها در این کشور شد.

- "ریاض منصور" نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل خواستار سفر اعضای شورای امنیت به فلسطین شد تا از نزدیک در جریان اوضاع اسفبار آوارگان قرار گیرند.

- وزیر خارجه چین با همتایان عربی خود درباره سوریه تلفنی گفتگو کرد.

سازمان ملل

- دبیر کل سازمان ملل انفجارهای پاکستان را محکوم کرد.

آسیا

- افراد ناشناس 10 نفر را در شمال غرب چین کشتند.