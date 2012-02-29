ساخت دومین بیمارستان بزرگ قم سال آینده به پایان می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم در بازدید از پروژه در حال احداث بیمارستان فرقانی قم، از پیشرفت 50 در صدی این مرکز خبر داد و بیان کرد: با توجه به روند پیشرفت عملیات اجرایی، ساخت این بیمارستان تا پایان آینده به اتمام می رسد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین موسی پور در این بازدید، گفت: بیمارستان فرقانی با ظرفیت بیش از 500 تخت، پس از بیمارستان شهید بهشتی، دومین مرکز مهم درمانی قم محسوب می شود.



بیمارستان فرقانی در 9طبقه احداث می شود



وی با بیان این که این مرکز درمانی در زیر بنایی به مساحت 24 هزار متر مربع و در 9 طبقه در حال احداث است، از پیشرفت 50 درصدی این پروژه عظیم خبر داد و افزود: سخت ترین بخش های پروژه که شامل مقاوم سازی و اسکلت بندی است رو به اتمام است و انتظار می رود از این پس کار با سرعت بیشتری اجرا شود.



استاندار قم با اشاره به این که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز برای تامین تجهیزات و تاسیسات بیمارستان، اواخر سال 91 این پروژه تکمیل خواهد شد، مساعدت ویژه مسئولان وزارت بهداشت در این خصوص را مهم و ضروری دانست و گفت: علاوه بر پیگیری مربوط به تخصیص اعتبارات، در انجام مناقصات و همچنین تامین تجهیزات و لوازم تخصصی نیز تسریع شود.



احداث کتابخانه شهرک فاطمیه در زیربنایی به مساحت هزارو 800 مترمربع



استاندار قم از کتابخانه ی درحال احداث شهرک فاطمیه بازدید و بر لزوم سرعت دادن به روند اجرای این پروژه تاکید کرد.



حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین موسی پور از اختصاص 900 میلیون تومان اعتبار برای ساخت این پروژه در سال جاری خبر داد و گفت: باید پیگیری های لازم و جدی برای جذب کامل منابع اختصاص یافته، تکمیل و بهره برداری پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.



لازم به یاد آوری است کتابخانه شهرک فاطمیه در منطقه محروم شهرک فاطمیه و در زیربنایی به مساحت هزار و 800 متر مربع در سه طبقه در حال احداث می باشد.



بیش از 5هزار نفر از بیماران دیابتی در قم عضو انجمن مهرگان هستند



استاندار قم در دیدار مسئولان انجمن مهرگان دیابت طی سخنانی از دیابت به عنوان یکی از شایع ترین بیماری ها یاد کرد و گفت: این بیماری علاوه بر عوارض و مشکلات جسمی، از لحاظ اقتصادی نیز مشکلات و عوارض جبران ناپذیری را بر فرد و جامعه تحمیل می کند.



حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین موسی پور آگاهی و شناخت افراد نسبت به علائم، عوارض و راه های پیشگیری را در درمان بیماری ها بسیار مهم و موثر عنوان کرد وافزود: مراکز بهداشتی درمانی و همچنین موسسات خیریه فعال در زمینه دیابت باید ضمن توجه به درمان مبتلایان، برنامه آموزشی و اطلاع رسانی مناسبی را برای افراد بی اطلاع از بیماری خود و یا افراد در معرض خطر و سالم ارائه دهد.



مسول انجمن مهرگان دیابت استان قم نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و خدمات این انجمن، از ابتلای حدود 10 درصد جمعیت جهان و کشورمان به بیماری دیابت خبر داد و گفت: بیش از 5 هزار نفر از مبتلایان به دیابت در قم عضو رسمی این انجمن بوده و از خدمات آن استفاده می کنند.

لزوم توجه جدی به توسعه صنایع دستی در قم



استاندار قم در دیدار مدیرعامل شرکت تعاونی فراگیر صنایع دستی قم طی سخنانی با اشاره به ظرفیت های مناسب صنایع دستی در استان قم بیان کرد: از 270 رشته فعال در عرصه هنرهای سنتی و صنایع دستی، بیش از 100 رشته با ظرافت، تنوع و کیفیت کم نظیر در سطح ملی در قم فعالیت می کنند.



حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین موسی پور با تاکید بر لزوم توجه جدی به توسعه صنایع دستی در قم ادامه داد: احیای این صنعت ارزشمند علاوه بر احیای فرهنگ و سنت بومی و اصیل، از لحاظ رونق اقتصادی و اشتغالزایی نیز بسیار مهم خواهد بود.



موسی پور مشکلات فعالان این بخش را بیان کرد و افزود: فراهم کردن امکان عرضه و فروش محصولات تعاونی ها و تشکل های فعال در این عرصه از طریق ایجاد غرفه های ویژه و یا حضور در نمایشگاه های خاص با هدف توانمند سازی و خود اتکایی این مراکز، امر بسیار مهمی است که باید با مساعدت دستگاه های ذیربط زمینه برای این کار فراهم شود.



آغاز پاکسازی مبادی ورودی قم از 19 اسفند



معاون امور عمرانی استانداری قم از آغاز طرح استقبال از بهار و پاکسازی شهر قم و مبادی ورودی شهر از روز جمعه 19 اسفند ماه جاری خبر داد و گفت: این طرح با حضور مسئولان عالی استان روز جمعه 19 اسفند ماه آغاز می شود.



جواد دلاوری افزود: این طرح با مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی استان و شهرداری قم از زمان شروع تا آغاز تعطیلات نوروزی ادامه خواهد یافت و در این مدت شهر قم و کلیه محورهای ورودی به شهر پاکسازی ، نظافت و زیبا سازی خواهد شد.



معاون امور عمرانی استاندار، نظافت و پاکیزگی شهر را از وظایف شهرداری عنوان کرد و گفت: علاوه بر آن همه ی مردم وظیفه دارند در پاکیزگی و نظافت محیط زندگی و کسب و کار خود با شهرداری همکاری و مساعدت کنند.

