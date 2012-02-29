"میت رامنی" آریزونا و میشیگان را فتح کرد/ "سنتروم" در جایگاه دوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نتایج اولیه آرا در شب گذشته نشان می دهد که "میت رامنی" فرماندار سابق ایالت ماساچوست توانست در ایالت آریزونا و میشیگان با اختلاف کمی رقیب اصلی خود یعنی "ریک سنتروم" را شکست دهد.

نتایج آرا نشان می دهد که رامنی تاکنون 43 درصد آرا را به خود اختصاص داده است، این درحالیست که سنتروم که مورد حمایت محافظه کاران در حزب جمهوریخواه است، 28 درصد آرا را از آن خود کرد.

دو دیگر نامزد جمهوریخواه یعنی "نیوت گینگریچ" و "ران پل" به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند و به نظر می رسد تعیین نامزد حزب جمهوریخواه حداقل تا چند ماه دیگر ادامه داشته باشد.

همچنین شمارش 54 درصد آرا در انتخابات ایالت میشیگان نشان می دهد که رامنی 41 درصد و سنتروم 38 درصد آرا را در این ایالت به خود اختصاص دادند.

همچنین دیگر نامزدهای جمهوریخواه یعنی ران پل 12 درصد و گینگریچ تنها 7 درصد آرا را در میشیگان از آن خود کردند.

با توجه به آنکه اکثر مردم ایالت آریزونا همچون رامنی پیرو مذهب مورمونها که فرقه ای از مسیحیت است، هستند پیروزی فرماندار سابق ایالت ماساچوست در این ایالت دور از ذهن نبود.

نتایج این انتخابات درحالیست که یکی از آخرین نظرسنجی درباره میزان محبوبیت نامزدهای جمهوریخواه که در آذرماه و بصورت مشترک شبکه خبری ان.بی.سی و روزنامه وال استریت ژورنال انجام شده نشان داد نیوت گینگریچ رهبر اسبق مجلس نمایندگان، به عنوان انتخاب اول جمهوریخواهان برای انتخابات سال آینده مطرح است.

نتایج نظرسنجی این دو موسسه خبری نشان می دهد که گینگریچ توانسته برای اولین بار در میان نامزدهای جمهوریخواه، محبوبیت خود را به 40 درصد برساند و محبوبیت میت رامنی فقط 23 درصد بوده است.

محبوبیت سایر نامزدهای جمهوریخواه در این نظرسنجی زیر 10 درصد بود بطوری که محبوبیت ران پل 9 درصد، میشله بکمن 8 درصد، ریک پری 6 درصد، جان هانتزمن 5 درصد و ریک سنتروم فقط سه درصد بود.