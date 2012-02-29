عبدالعلی براتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتابی پژوهشی که از چندی پیش ترجمه آن را در دست داشت از انتشار این کتاب تا نمایشگاه کتاب سال 91 توسط انتشارات ققنوس خبر داد و گفت: «سیری در ادیان جهان» را که شامل مقالاتی پژوهشی به قلم نویسندگان مختلف جهان است می‌توان دایرةالمعارفی از ادیان و معنویات دانست.

وی ادامه داد: بخشی از کتاب مربوط به ادیان توحیدی و آسمانی است و بخش‌های دیگر هم به ادیان دوران باستان در شرق دور، اروپا، ادیان بومی مثلاً در آفریقا، آمریکای جنوبی، هند و چین می‌پردازد که در بخش ادیان بومی اشاره می‌شود که اینها بیشتر تفسیر و اندیشه بشری از پدیده‌های بیرونی است و بیشتر جنبه بدویت دارد.

این مترجم شرحی بر هندوئیسم و بودیسم را هم از بخش‌های مهم کتاب دانسته و بیان کرد: ادیانی که در چین و هند ظهور کرده‌اند، موضوع تعدادی از مقالات کتاب است و البته پرداختن به جنبش‌های معنوی جدید در آمریکا و اروپا نیز دیگر بخش‌های کتاب را دربر می‌گیرد که اشاره می‌شود اینها دین نیستند بلکه گرایش‌های معنوی است که توسط افراد شکل می‌گیرد.

براتی افزود: سرویراستار این کتاب پروفسور کریستوفر پارتریج است که در جایگاه معتبری قرار دارد. او که در کالج چستر انگلستان تدریس می‌کند، این کتاب را با همکاری کارشناسان مطالعات ادیان مختلف جهان تدوین کرده است. ویراست نخست این اثر در سال 1995 منتشر شد و من هم ابتدا همین نسخه را ترجمه کرده بودم که وقتی به پایان راه رسیدم ویراست جدیدی آن در سال 2005 منتشر شد.

وی از ترجمه ویراست جدید کتاب خبر داد و گفت: تصمیم ناشر بر این شد که نسخه جدید را تهیه کرده و این را هم ترجمه کنم که 230 صفحه دوباره ترجمه شد و دلیل آن هم این بود که مطالب بعضاً جابجا شده بود، برخی نویسندگان عوض شده بودند و نثر هم عوض شده بود.

به گفته وی، پارتریج سرویراستار این کتاب تاکنون پژوهش‌های بسیاری را درباره گرایش‌های معنوی نو در غرب انجام داده و ویراستاری دایرةالمعارف‌های بزرگی را با موضوعاتی مانند عرفان شرق، بنیادگرایی و معنویت‌های نوین عهده‌دار بوده است. به همین دلیل کتاب حاضر را می‌توان دایرةالمعارفی قابل ارجاع در موضوع ادیان جهان دانست.

این پژوهشگر اضافه کرد: نویسندگان مقالات کتاب همگی از استادان و استادیاران دانشگاه و رؤسای انستیتوهای تحقیقاتی در مراکز معتبر علمی و از پژوهشگران برتر جهان هستند و این مقالات حاصل مطالعات چندین ساله آنهاست.

مترجم «یاقوت ثمین» نوشته ناثانیل هاثورن در پاسخ به اینکه «آیا نویسنده‌ یا نویسندگان ایرانی نیز در این دایرةالمعارف مقاله دارند؟ـ توضیح داد: خیر. نویسنده ایرانی ندارد، ولی نویسندگانی پارسی که به هندوستان مهاجرت کرده‌اند درباره دین زرتشت مقاله نوشته‌اند.

براتی درباره یکی از بخش‌های جذاب کتاب گفت: یکی از ویژگی‌های کتاب این است که در پایان هر مبحث، مطلبی از یکی از پیروان آن دین آورده است که این افراد فقط پیرو آن دین یا تفکر مذهبی هستند و چهره آکادمیک ندارند. آنها برداشتشان را از دینی که پیرو آن هستند در یک صفحه به زبانی ساده نوشته‌اند که این بخش کمک می‌کند تلقی عمومی از آن دین مشخص شود.

وی اضافه کرد: قسمت آخر هم به اصطلاحات و اعلام اختصاص یافته که این بخش خودش بسیار کاربردی و مفید است. همچنین کتاب دارای بیش از 300 عکس است که به صورت رنگی و باکیفیت خوب در کتاب چاپ ایران هم آورده شده است.

به گفته وی این کتاب در 560 صفحه با خرید حق ترجمه و انتشار کتاب از ناشر اصلی آن توسط انتشارات ققنوس منتشر خواهد شد.