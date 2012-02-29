به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که ظهر روز سه‌شنبه 9 اسفند با شرکت مدیران 12 شبکه رادیو تلویزیونی لبنانی در محل سفارت ایران در بیروت برگزار شد دو طرف ضمن تبادل نظر پیرامون تحولات جاری منطقه، راههای توسعه همکاری‌ها میان رسانه‌های صوتی تصویری دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.



در این جلسه سید رمضان موسوی مقدم قائم مقام سازمان صداوسیما رسالت اصلی رسانه در عصر حاضر را سیراب ساختن تشنگی افکار عمومی نسبت به اطلاع از حقایق و حفاظت از ارزشها دانست و با اشاره به اینکه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون دارای بیش از 115 شبکه رادیویی و تلویزیونی به 37 زبان در سطوح مختلف استانی، ملی و بین‌المللی می‌باشد، همکاری و هم‌افزایی رسانه‌های حامی حق و عدالت و مقاومت در جهان را مهمترین راه غلبه بر تلاش استکبار و صهیونیزم جهانی جهت انجراف افکار عمومی از حقیقت برشمرد.



غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز با تأکید بر رسوایی و شکست برنامه‌های آمریکایی-اسرائیلی در منطقه، افزود: اطلاع و بهره‌برداری شبکه‌های رادیوتلویزیونی همسو با مقاومت و حقیقت از ظرفیتهای یکدیگر، می‌تواند نقش مهمی در افزایش میزان تأثیرگذاری آنها در فضای نابرابر جنگ موجود رسانه‌ای در جهان داشته باشد.



همچنین مدیران شبکه‌های تلویزیونی لبنانی که از طوایف مختلف در این جلسه حضور داشتند، ضمن تأکید بر ضرورت عملکرد صحیح رسانه‌ها در موج بیداری اسلامی انسانی در منطقه، از توانمندی‌های تلویزیونی ایران تجلیل نموده و خواستار تقویت ر همکاری‌های فیمابین به عنوان گامی مهم در مسیر جاری موفقیت و اعتلای حامیان مقاومت و عدالت در جهان شدند.



در ادامه سفر قائم مقام صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به لبنان، با وزیر اطلاع‌رسانی لبنان دیدار و از قسمتهای مختلف تلویزیون دولتی این کشور نیز بازدید کرد.