راه اصلاح امور جامعه جز از صندوق آرا نیست/ هنوز هم پیگیر پرونده پسرم هستم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین روح الامینی شامگاه سه شنبه در جلسه مناظره ای که به دلیل عدم حضور سید محمد باقرزاده طرف دیگر مناظره یک طرفه برگزار شد، افزود: کسانی که راهی جز اهداف انقلاب و مسیر مردم همیشه در صحنه انتخاب کردند با شکست روبرو شدند زیرا مردمی که برای کسب این انقلاب از مال و جان و عزیزان خود هزینه کرده اند به راحتی از آن نخواهد گذشت.

روح الامینی با اشاره به اینکه انتخابات یک فرصت برای ملت ایران است، گفت: اگر از این فرصت استفاده نکنیم همین فرصت تبدیل به تهدیدی علیه ما و فرصتی برای آمریکا خواهد بود که از همان اوایل انقلاب در پی ضربه زدن به انقلاب نوپای اسلامی بود از پناه دادن به معاندین نظام و حمله نظامی به طبس و همراهی صدام در جنگ تحمیلی گرفته تا اشغال عراق و افغانستان با هدف اشغال ایران که مردم با هوشیاری همه این دسیسه ها را نقش بر آب کردند.



عضو جبهه ایستادگی ایران اسلامی با اشاره به فتنه 88 افزود: مشاهیر اصلاح طلب به بهانه عدم انتخاب شدن از سوی مردم به راحتی و با یک خیال واهی راه خود را برای همیشه از خانواده مردم انقلابی ایران جدا و از حمایت های همه جانبه آنها محروم شدند.



روح الامینی افزود: هر فرد در هر مقامی که باشد ولی از اصول موضوعه انقلاب، رهبری، قانون اساسی و قرآن که مبنای هویتی ما هستند فاصله بگیرد محکوم به شکست خواهد بود.

اصل مشارکت مردم از تک تک پیشرفت های علمی و فن آوری ها بسیار مهم تر است



دبیر حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی با تاکید بر اینکه در این دور از انتخابات مجلس با دو موضوع مهم روبرو هستیم، افزود: اصل مشارکت مردم از تک تک پیشرفت های علمی و فن آوری ها بسیار مهم تر است و با توجه به حوادث اخیر در دفع بسیاری از فتنه ها موثر خواهد بود و موضوع دوم کارآمدی مجلس نهم خواهد بود که در ادامه مجلس هشتم و در زمانی که نظام سیاسی کشور در حال تحول است آغاز به کار خواهد کرد.



مجلس هشتم در حوزه بهداشت و درمان، قوی و در بعد نظارت، ضعیف بود

روح الامینی با تاکید بر اینکه در مورد عملکرد همه مجالس دوره های قبل نمی توان قضاوت یکپارچه کرد، گفت: همه مجلس ها از آغاز انقلاب اسلامی با فرازها و فرودهایی روبرو بوده است و در مجلس گذشته بدون توجه به حضور اصلاح طلبان یا اصولگرایان از مترقی ترین دوره های نظام قانون گذاری در حوزه بهداشت و درمان در برنامه پنجم توسعه بوده است و باید توجه داشت که نکته منفی این مجلس نظارت ضعیف آن بر امور بوده است.



وی افزود: این دوره از مجلس باید عصاره فضایل ملت با توجه و تاکید بر اصل حضور مردم در انتخابات باشد.



دبیر حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی با تاکید بر اینکه همه کاندیداها معتقد بر اصول مبنایی نظام هستند، تاکید کرد: در عرصه رقابت انتخاباتی دو نکته مغفول مانده است که باید مورد توجه قرار گیرند یکی اینکه کسانی که کارنامه مسئولیتی در حوزه های مدیریتی ندارند باید ارائه برنامه دهند زیرا نقد و بررسی کاندیداها باید با توجه به سوابق یا برنامه های کاری صورت بگیرد و از پرداختن به حواشی پرهیز شود که متاسفانه در این خصوص از صحنه سیاسی کشور آسیب شناسی جدی صورت نگرفته است.

توهم تقلب در انتخابات یک برنامه از پیش تعیین شده بود



روح الامینی با تاکید بر اینکه توهم تقلب در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری یک برنامه از پیش تعیین شده بود، گفت: من خودم به نمایندگی از سوی محسن رضایی در حوزه انتخابیه اصفهان حاضر شدم و در 48 ساعت بررسی کارشناسانه هیچ مورد تقلبی مشاهده نشد که پس از اعلام عدم هرگونه تقلب، وی اعتراض خود را از شورای نگهبان باز پس گرفت ولی نماینده موسوی نه تنها حاضر به پیگیری نشد بلکه قبل از اعلام نتایج نهایی تبریک پیروزی را هم اعلام کردند.

روح الامینی با بیان اینکه با موثرترین طرفداران ستاد موسوی صحبت کرده و از آن‌ها تقاضای ارائه مدرکی دال بر تقلبی بودن انتخابات کرده است، ادامه داد: آن‌ها هیچ گونه مدرکی برای ارائه و اثبات ادعای خود نداشتند.

دبیر حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی با بیان اینکه هنوز هم پیگیر پرونده قتل پسرش است، گفت: من به عنوان ولی دم حق عدم پیگیری ندارم همچنین از سوی افکار عمومی مامور به پیگیری هستم ولی با توجه به اینکه روال پرونده های قضایی در دادگاه زمان بر است تاکنون یک نفر تبرئه شد و از 11 متهم که دو نفر به قصاص محکوم شدند را بخشیدیم.



روح الامینی افزود: مهمترین مسئله در جریان این پرونده این بود که متاسفانه بین دو قوای کشور همسویی وجود ندارد وقتی کسی با حکم شخص اول یک قوه متهم شناخته شده و سلب مسئولیت می شود بلافاصله رئیس قوه اجرایی همان فرد را به مدیریت بخش دیگری منصوب می نماید و این دوگانگی به هیچ عنوان امر پسندیده ایی نیست.

دبیر حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی تاکید کرد: انتخابات بهترین فرصت برای تصمیم گیری در مسائل کشور است که نباید خودمان را از این فرصت محروم کنیم.



روح الامینی افزود: من در این دوره کاندیدای نمایندگی نشدم تا جلوی این شایعه و تفکر غلط را که می خواهم از خون پسرم سوء استفاده کنم، بگیرم زیرا ما یک کشور یکپارچه با هر زبان و از هر قوم و قیبله هستیم که نباید برخی مسائل حاشیه ای را دستاویز بهانه نماییم زیرا تاکنون ملت ایران از پس مسائل حاشیه ای به خوبی گذشته است.



عضو جبهه ایستادگی ایران اسلامی در عین حال تاکید کرد: فرزند من برایم بسیار عزیز بود و همه فرزندانی که در راه این نظام رفتند فرزندان من هستند و برایم عزیز و محترم هستند اما مهمتر از همه اینها برای من حفظ نظام اسلامی است.



روح الامینی گفت: آنهایی که اصل نظام را قبول ندارند راه خود را از آن جدا کنند چطور است که در این نظام زندگی می کنند ولی اصول آن را قبول ندارند.



وی تاکید کرد: تمام اصول و قوانین نظام باید در کنار هم مورد توجه قرار بگیرند زیرا برخی از این اصول زیربنای اصلهای دیگر هستند.



دبیر حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی همچنین در خصوص وضعیت حکم بر فضای رسانه ای کشور و آسیب شناسی رسانه ای گفت: در دنیای مجازی و عصر رسانه و ارتباط زندگی می کنیم و اگر به استقبال تحولات نرویم تحولات ما را با خود خواهند برد و از ما عبور می کنند شاید بتوانیم جریان آن را به تعویق بیندازیم اما کم کم به سمتی می رویم که رو در رویی با این تحولات ناگزیر خواهد بود به همین دلیل بهترین روش آمادگی علمی و تولید فکری و فرهنگی در این زمینه است تا در این جریان غرق نشویم.



روح الامینی با یادآوری این اصل که ملاک، حال فعلی افراد است، افزود: فساد در نظام و خیانت به بیت المال از سوی هر کس و با هر پیشینه ای که باشد امری غیرقابل قبول و بالاتر از هر جرم و جنایتی است که باید با آن برخورد جدی صورت بگیرد و قبل از اینکه نظام قضایی وارد عرصه برخورد شود این مردم هستند که با امر به معروف و نهی از منکر سد راه اینگونه رخدادها خواهند بود.

باقرزاده با اعلام اینکه در بیمارستان بستری است در این مناظره حاضر نشد.