دید سیاسی در ورزش نداریم/ بکار بردن واژه دخالت دولت در انتخابات غلط است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در نخستین همایش مدیران باشگاههای خصوصی سراسر کشور ضمن بیان مطلب فوق گفت: این نشست فتح بابی برای ورود وزارت ورزش و جوانان به حوزه باشگاهداری خصوصی است، گرچه این جلسه سمبولیک و نمادین بوده زیرا شما نمایندگان 14 هزار باشگاه خصوصی هستید که میتوانستند در این نشست حضور داشته باشند اما برای بیان دیدگاهها نیاز به فرصت بیشتری است.
وی با بیان اینکه پس از شکلگیری وزارت ورزش و جوانان وظیفه خودش دانسته که با ترکیبهای مختلف گروههای ورزشی نشستهایی را برگزار کند، افزود: این نشستها هرچند کوتاه هم باشد، میتواند منتقل کننده نظرات شما باشد تا مسئولان بخشهای تخصصی در وزارت ورزش و جوانان بیشتر روی آن فکر کرد و شرایط را برای عملیاتی شدن آنها فراهم کند.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه ملت شاد و سرزنده بهرهوری بیشتری خواهد داشت، اضافه کرد: عدهای با عشق در ورزش هزینه و فعالیت میکنند اما این دلیل بر آن نیست که باشگاهها نباید در زمینههای اقتصادی فعالیت نکنند. باید قبول کرد ما شعبهای از کسب و کار را انتخاب کردهایم که در کنار مسائل اقتصادی، معانی معنوی و تربیتی هم در آن وجود دارد.
وی شرط رسیدن به اهداف را با هم بودن دانست و خاطرنشان کرد: باید از مردم حمایت کرد تا بتوانند در امر ورزش سرمایهگذاری کنند زیرا با حرف زدن کسی به این میدان نمیآید. ضمن اینکه اگر اصل 44 قانون اساسی به خوبی اجرا شده و همه اهداف آن مورد توجه قرار گیرد، انصافا میتواند برای رشد ورزش کشور کارساز باشد.
عباسی با بیان اینکه نمیدانم چرا برخیها خصوصا در فوتبال سوالات نامتعارف مطرح میکنند، تاکید کرد: بکار بردن واژه دخالت دولت یا وزارت ورزش و جوانان در انتخابات، غلط است زیرا اگر منظورتان این بوده که دولت دخیل است، حتما دخیل است زیرا زیرساختهای ورزشی در اختیار دولت است.
وی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: در کشورهای سوسیالیستی دولت محور بوده و همه چیز در اختیار دولت است. دولت دانشگاه و مدرسه ورزش تاسیس کرده، ورزشکاران را در آنجا پرورش میدهد و در مجموع همه کاره است اما در کشورهای غربی، ورزش زیر نظر نهادهایی تحت عنوان NGO فعالیت کرده که به صاحب سرمایه هم توجه میشود.
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه در مجموع در هیچ جای دنیا نسبت به صاحبان سرمایه بیتوجهی نمیشود، خاطرنشان کرد: باید در این همراهی با کمک بخش خصوصی شاخصهای مهم را بر شماریم و تعریف کنیم، سپس کمبودها را شناسایی و در قالب مطالبات به نمایندگان ملت در مجلس اعلام کنیم.
وی بیان اینکه همه به دنبال این هستند خروجی ورزش چه میشود که از سجادی و اکبرآبادی میخواهم نشستهای مشابهی انجام شده تا مشخص شود چه کارهایی را انجام دهیم، ادامه داد: قطعا حمایت از بخش خصوصی و تعاونی برای حضور هرچه بیشتر و ورود به صحنه بسیار مهم است. این حمایتها را باید نظم دهیم و به صورت تحقیقی دنبال کنیم تا اگر باشگاهی خصوصی، معضلی دارد بتواند بر مشکلات فایق آید و سرپا شود.
عباسی با اشاره به اینکه باید فنداسیون کاری قوی و گسترده خوبی را از ابتدا برای این وزارتخانه جدید ایجاد کنیم و برای رسیدن به این هدف نیاز به مشاوره و مشورت داریم، اظهار داشت: باور ندارم فقط همکارانم در وزارت ورزش و جوان تلاش میکنند. در ورزش دید سیاسی نداریم و در این راه بستری را فراهم میسازیم تا بخش خصوصی با فراغ بال صمیمیت ما را درک کرده به یاری ما بیایند. قطعا در شناساندن این مسیر توسط رسانهها نقش بسیار مهمی را برای آنها رقم میزند.
وی با اشاره به اینکه باید فرصت را مغتنم شمرده و اعلام میدارم وزارت ورزش و جوانان بطور کلی درکنار بخش خصوصی است، تصریح کرد: در حال حاضر روی طرحی کار میکنیم که مبلغی از سوی وزارت ورزش و جوانان در اختیار بانک خاصی قرار گیرد و آن بانک در راستای برنامه ما، مبالغی در اختیار باشگاهها قرار گیرد تا با تکیه بر این روش شرایط بهتر برای فعالیت باشگاهها فراهم شود که فکر میکنم این بهترین راه برای خصوصی شدن است.
وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: ما به قهرمانان خود افتخار میکنیم، ولی به آنان اکتفا نمیکنیم زیرا در این مسیر وظیفه سنگینی در پرورش و تربیت قهرمانان و پهلوانان داریم. این مهم با اعتمادسازی عمومی نزد مردم مهیا میشود و مردم با معیارهای خاص خود به سنجش میزان این اعتماد میپردازند و فرزندانشان را به ورزش میسپارند و این مهم سبب تغییر "بودها" و در آخر منتهی به تغییر "نمودها" خواهد شد که این ایده آل ما است.
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