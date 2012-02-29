روز پایانی تبلیغات انتخابات مجلس نهم/ ارزیابی نجار از فضای تبلیغات

به گزارش خبرنگار مهر، زمان قانونی تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از ساعت 8 صبح پنج‌شنبه 4 اسفند ماه در سراسر کشور آغاز شد، ساعت 8 صبح پنج‌شنبه 11 اسفند ماه یعنی 24 ساعت قبل از آغاز رأی‌گیری در سراسر کشور پایان می‌یابد.

مصطفی محمدنجار وزیر کشور عصر دیروز در بازدید از بخش‌های مختلف ستاد انتخابات کشور در اعلام ارزیابی خود از فضای تبلیغات انتخاباتی گفت: از کاندیداها که در روزهای تبلیغات برابر قانون عمل می‌کنند تشکر می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم همانطور که تا کنون برابر قانون عمل کرده‌اند تا پایان زمان تبلیغات نیز همین روال را ادامه دهند، به مر قانون عمل کنند و اخلاق انتخاباتی داشته باشند.

به گزارش مهر، 31 استان کشور روز 12 اسفند ماه با حضور بیش از 3200 کاندیدا و 48 میلیون و 288 هزار و 799 نفر واجد رأی دادن در 1000 حوزه اصلی و فرعی و 47 هزار و 665 شعبه اخذ رأی در سراسر کشور شاهد برگزاری سی‌امین انتخابات در جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.