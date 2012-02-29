به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، طبق این نظرسنجی که توسط یکی از مراکز اصلی نظرسنجی در کشور انجام شده، میزان مشارکت در تهران به نسبت هفته گذشته با رشدی هفت درصدی مواجه بوده و بر این اساس پیشبینی میشود با توجه به این سرعت رشد، میزان مشارکت در شهر تهران به بالای 40 درصد برسد.
براساس این نظرسنجی، میزان مشارکت در کل کشور نیز بیش از 57 درصد برآورد میشود که با توجه به آمار حدود 15 درصدی افرادی که هنوز تصمیمی برای حضور یا عدم حضور در انتخابات نگرفتهاند، پیشبینی میشود با اضافه شدن بخشی از این 15 درصد بلاتکلیف، میزان مشارکت در کل کشور به نسبت دور گذشته انتخابات مجلس، افزایش داشته باشد.
در این نظرسنجی همچنین شش نامزد اول مورد توجه تهرانیها معرفی شدهاند که تاکنون نفر اول توانسته 66 درصد و نفر دوم 34 درصد نظر موافق رایدهندگان را جلب کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در انتخابات دور پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران، مشارکتی حدود 30 درصد رقم خورده بود و متوسط مشارکت تهرانیها در چهار دوره اخیر مجلس در شهر تهران نیز حدود 40 درصد بوده است.
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