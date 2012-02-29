انتقاد از کاسبان فتنه و بی هنران سیاست/ راه مقابله باتحریم رفع بیکاری است

به گزارش خبرنگار مهر،علی لاریجانی پس از آرای مردم قم با نظر اکثریت نمایندگان مجلس هشتم به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. با وجود اینکه در چهار ساله اخیر کشور در مواجهه با حوادث بزرگی از جمله جریانات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و فتنه گری عده‌ای در داخل با همراهی و فرصت طلبی غربی‌ها بود، مجلس با متانت و استواری در خط رهبر معظم انقلاب اسلامی، منافع ملت و آرمان‌های نظام گام برداشت.



لاریجانی با وجود مسئولیتی که در اداره مجلس و به عنوان یکی از سران سه قوه دارد، در کسوت نماینده مردم قم در مجلس پیگیری طرح‌های مهم در راستای آبادانی، توسعه و رفع مشکلات مردم را دغدغه خود می‌داند.



این گفتگو در خانه پدری رئیس مجلس، خانه‌ای قدیمی که هنوز بوی مرحوم آیت‌الله العظمی میرزا هاشم آملی از آن به مشام می‌رسد انجام شده؛ خانه‌ای که به گفته لاریجانی به جز این حتی یک وجب زمین هم در قم ندارد.

مشکل آب قم با دستور رهبر انقلاب حل شد

علی لاریجانی با اشاره اقدامات عمرانی که طی سالهای گذشته در استان قم انجام شده است گفت: در استان قم تلاش‌های خوبی انجام شده و ما از مسئولان اجرایی کشور و استان تشکر می‌کنیم که در این زمینه همراهی کردند. مهمترین مشکل قم اجرای پروژه آب‌رسانی بود که در طول دو دهه همچنان روی زمین مانده بود در حالی که این حق و خواسته عموم مردم قم بود و خوشبختانه این مشکل با دستور مقام معظم رهبری حل شد، اما این طرح هنوز به پایان نرسیده است.



رئیس مجلس هشتم با اشاره به پروژه هائی که باید در قم انجام شود توضیح داد:بسیاری از پروژه هائی که آغاز شده باید هرچه سریع‌تر تمام شود. عملیات احداث سد کوچری 40 درصد انجام شده و مابقی آن باید احداث شود تا آب کافی در این سد ذخیره شود که در تابستان مشکلی برای مردم قم ایجاد نشود. البته این آب به برخی از مناطق قم مثل قنوات نرسیده که باید در این زمینه کار شود.

طرح حرم تا جمکران و مترو و فرودگاه



وی درباره طرح حرم تا جمکران گفت: گام اصلی احداث طرح حرم تا جمکران برداشته شده است. این طرح با سرمایه‌گذاری از طریق فروش اوراق مشارکت پیشرفت خوبی دارد ولی باید به نتیجه برسد، یعنی مسیر این پروژه باز و مشکل مردم برطرف شده اما اطراف این پروژه باید سامان پیدا کند.



نماینده مردم قم در مجلس فرودگاه را یکی دیگر از پروژه های بزرگ این استان دانست و خاطر نشان کرد: فرودگاه قم خواسته منطقی عموم مردم قم بود، چون تمام شهرهای زیارتی دارای فرودگاه است و تنها قم است که از این امکان بی‌بهره بود. قم امکانات صنعتی وسیعی دارد، بنابراین ایجاد فرودگاه در قم علاوه بر تسهیل در رفت و آمد زائران، می‌تواند برای صنعتگران هم مفید باشد. از این رو بعد از پیگیری‌های زیاد، حدود دو سال طول کشید که مجوز احداث این فرودگاه صادر شود.به هر حال این پروژه شروع شده و پیشرفت خوبی دارد. من در بازدیدی که از این پروژه داشتم احساس کردم عملیات ساخت این پروژه شتاب خوبی دارد و این هم یکی از پروژه‌های مهمی است که باید تکمیل شود.



وی در ادامه درباره مترو و منوریل نیز گفت: پروژه مترو یکی دیگر از اقدامات خوبی است که در قم آغاز شده و با توجه به اینکه قم یک شهر زیارتی و مهاجرپذیر است و رشد جمعیت این شهر هم زیاد است، اگر این پروژه برای قم پیش بینی نمی‌شد در 5 تا 10 سال آینده با مشکل جدی در این شهر مواجه می‌شدیم، از این رو پروژه مترو آغاز شده و باید عملیات آن سرعت بیشتری داشته باشد.در مورد منوریل هم باید گفت که قم اولین شهر در کشور است که پروژه منوریل را تجربه می‌کند و این پروژه سرعت خوبی دارد و اگر تلاش شود شاید طی دو سال آینده به اتمام برسد. البته برای این پروژه مشکلی در نزدیکی حرم مطهر وجود دارد که باید رفع شود.



علی لاریجانی یکی از مشکلات مردم قم را وضعیت ترافیکی دانست و اظهار داشت: گره‌های ترافیکی در قم بسیار زیاد است و برای حل این مشکل طرح‌هایی در دست اقدام است. علاوه بر این دو رینگ ترافیکی در اطراف قم در حال اجراست که باید کامل شود تا این فشار ترافیکی که خصوصا در برخی از ساعات مشکلات جدی برای مردم ایجاد می‌کند حل شود.



برای اطراف حرم مطهر هم طرح وسیع‌تری در نظر گرفته شد که نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد. در این طرح، حرم مطهر حضرت معصومه(س) به عنوان محور و اطرافش مجامع علمی مختلفی در نظر گرفته شده که بخشی از این طرح اجرا شده و بخش دیگر آن باقی مانده است.



باید فکری برای اشتغال کرد



لاریجانی موضوع اشتغال در این استان را مهمتر از این دست پروژه ها دانست و توضیح داد: از مسائل مهم دیگر همان نکته‌ای است که من چند سال پیش هم عرض کردم. قم با داشتن بیش از یک میلیون جمعیت برای حل مسئله اشتغال باید حتما سمت‌گیری صنعتی داشته باشد، چون وضعیت کشاورزی این استان محدود است. البته قم قطب دامداری است ولی دامداران این استان با مشکلات زیادی مواجه هستند و گاهی به خاطر نوساناتی که وجود دارد دام شیرده خودشان را ذبح می‌کنند که این مشکلات باید حل شود تا قطب دامپروری از بین نرود. اما صنعت باید گسترش پیدا کند و در این زمینه چند شهرک صنعتی در اطراف قم ایجاد شده که باید در این مسیر پیگیری شود تا این شهرک‌ها گسترش پیدا کند.



در حوزه مسائل فرهنگی، قم به عنوان پایگاه تفکر شیعی باید به همین میزان اعتبار و جایگاه داشته باشد که بتواند این فکر را نشر دهد. حدود 300 مرکز علمی و پژوهشی در قم وجود دارد که بیشتر آنها از توانمندی خوب علمی برخوردار هستند و رویکرد ما در مجلس این بود که این گونه مجامع چه در قم چه در استان‌های دیگر که نشاط علمی دارند را مورد حمایت قرار دهیم که الحمدلله در این چند سال کار خوبی انجام شده ولی این مسیر باید ادامه پیدا کند. مرکزیت فکر شیعی باید بال‌هایی داشته باشد که بتواند معارف اهل بیت(ع) را گسترش دهد.البته در مورد مسائل اجتماعی و ورزشی توجهاتی شده و باید ادامه پیدا کند.

شدت محرومیت در قم



لاریجانی در پاسخ به این سوال خبرنگار که "مقام معظم رهبری در سفر به قم فرمودند که قم 150 سال دچار عقب افتادگی است و آیا در این زمینه کاری انجام شده است"، توضیح داد:همان گونه که در فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد قم اشاره شده، روشن است که نوعی عقب افتادگی در قم وجود دارد. این استان در رژیم گذشته دچار عقب افتادگی بود و عمدی در کار بود که قم را از امکانات محروم نگه دارند، چراکه قم پایگاه انقلاب بود و رژیم هم با تفکر دینی اصیل که در قم حاکم بود مخالفت می‌کرد و به همین دلیل مانع آبادانی قم می‌شد.



وی با تاکید بر اینکه بعد از انقلاب کارهای زیادی در قم انجام شده است به شدت محرومیت در قم اشاره کرد و گفت:بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با دستور رهبر معظم انقلاب شهر قم به استان تبدیل شد تا از این طریق مشکلاتش بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اما شدت محرومیت در قم بسیار زیاد بود. این گام‌هایی که برای عمران و توسعه قم برداشته شده اگر شتاب لازم را داشته باشد شرایط قم از نظر شهرسازی و مسکن، بافت فرسوده و... تغییر می‌کند.



لاریجانی به تشکیل ستادی برای پی گیری توصیه ها و مصوبات مقام معظم رهبری در قم اشاره و خاطرنشان کرد:بعد از سفر مقام معظم رهبری ستادی تشکیل شد که در حال پیگیری مصوبات سفر معظم له است. برای سال آینده هم بودجه ویژه‌ای اختصاص داده شده و جلسه‌ای بین معاون رئیس جمهور و استاندار قم برگزار شد که برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد قم پیش بینی شده و برخی از آنها در سال آینده محقق می‌شود.



وی در ادامه توضیح داد:همان گونه که می‌دانید وظیفه نمایندگان در مجلس دو سنخ است که یک سنخ آن در طراز ملی است که باید مسائل مهم کشور را از طریق تقنین یا نظارت در سطح کلان حل کنند. بسیاری از مسائل قم هم از طریق حل مسائل ملی قابل حل است.یعنی اگر برخی از مسائل به صورت ملی حل نشود در قم هم تاثیر می‌گذارد. به عنوان نمونه مسئله بیکاری یا گرانی یک عارضه عمومی در کشور است پس باید یک تئوری برای حل آن وجود داشته باشد تا مسئله قم هم حل شود. من معتقدم راه برطرف شدن مشکلات مسدود نیست، بلکه دولت باید با رایزنی مجلس این تئوری را ساماندهی کند.

راه مقابله با تحریم رفع بیکاری است



رئیس مجلس هشتم با اشاره به مسائل مهم کشور در اوضاع کنونی تاکید کرد:آنچه باید بر روی آن تمرکز داشته باشیم دو مسئله است؛ یکی رونق‌بخشی به وضعیت تولید در کل کشور و استان قم است. اگر این مسئله مبنا و استراتژی ما قرار گیرد تحریم‌ها نه تنها نمی‌تواند فضا را بر مردم تنگ کند، بلکه می‌تواند به عنوان یک فرصت مطرح باشد که توان ملی کشور بالا رود، تولید افزایش پیدا کند، اشتغال ایجاد شود و همچنین زمینه‌ای برای رشد صادرات در کشور فراهم شود.



نکته دوم صیانت از نیروی انسانی است که باید از حداقل‌هایی برخوردار باشد که در این نوسانات دچار شوک نشود. بخشی از این امور به هدفمندی یارانه‌ها بر می‌گردد که به درستی اجرا شود، بخش دیگر آن بکارگیری روش‌های علمی برای صیانت از نیروهای انسانی است.



نماینده مردم قم در مجلس هشتم با بیان اینکه مجلس برای صیانت از نیروی کار گام های بلندی برداشته است تصریح کرد:اخیرا قانون بیمه بیکاری در مجلس تصویب شد که این بیمه شامل دو بخش است؛ یک بخش مربوط به کارگرانی است که شغلشان را از دست داده‌اند و مطابق قانون، این کارگران بیمه هستند و برای مدتی حقوق می‌گیرند تا کار دیگری پیدا کنند. بخش دیگر این قانون مربوط به افرادی است که اصلا کار پیدا نکردند و بیکار هستند. این افراد برای مدتی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند تا کار مناسبی پیدا کنند.



بیمه کارگران ساختمانی و بیمه قالیبافان از دیگر موضوعاتی که در مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار گرفت. چند روز پیش عده‌ای از رانندگان گفتند که بیمه نیستند و باید برای این مشکل علاجی پیدا کرد. به اعتقاد ما هر صنفی که در کشور کار می‌کند باید زیر پوشش بیمه باشد. این موارد کمک می‌کند که از نیروی انسانی ما صیانت شود.

نگرانی از تداوم نارضایتی ها در اجرای هدفمندی یارانه ها



لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره مقدمات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها توسط دولت و عدم اجرای دقیق قانون در مرحله اول تاکید کرد:در مورد طرح هدفمندکردن یارانه‌ها قبول دارم که یک نارضایتی به وجود آورده است. علتش این است که قانون به درستی اجرا نشده است. قانون در اصل این بود که 30 درصد از این منابع به فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی و صنعت، بهبود حمل و نقل، بهبود وضعیت بهداشت و... اختصاص پیدا کند ولی این اتفاق نیفتاد.



از آن طرف در قانون بودجه گفته شده که این مقدار وجوهی که در بین مردم پخش می‌شود از طریق اوراق مشارکت در سطح 30 هزار میلیارد تومان جمع‌آوری و به سمت کارهای تولیدی و عمرانی هدایت شود. این کار هم رخ نداد، به دلیل اینکه سود اوراق مشارکت را کم در نظر گرفته بودند، از این رو این 30 هزار میلیارد تومان عملی نشد و چون این نقدینگی در جامعه به سمت تولید نرفت، به سمت سکه و ارز رفت و نابسامانی‌هایی به وجود آورد.



لاریجانی به رابطه نقدینگی و تورم اشاره کرد و گفت: اگر رشد نقدینگی با تولید همراه باشد تورم و گرانی ایجاد نمی‌کند اما اگر رشد نقدینگی داشته باشیم ولی تولید رونق نداشته باشد منجر به تورم می‌شود. پس اگر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به درستی اجرا می‌شد ما شاهد این وضعیت نبودیم. ضمنا در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گفته شده بود که این کار با شیب ملایمی اجرا شود که این هم درست انجام نشد.

باید آهسته تر رفت



الان در وضعیتی قرار داریم که گام بعدی را باید آهسته‌تر برداریم، به همین دلیل مصوبه‌ای در مجلس تصویب کردیم که دولت نمی‌‌تواند در این زمینه گام بلندی بردارد، چون شرایط قبلی باید سامان پیدا کند، برای همین سقف زمانی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد.

پیش بینی لاریجانی از ترکیب مجلس آینده



کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد در استان قم درباره سوال خبرنگار ما مبنی بر پیش بینی شما از نتایج انتخابات پیش رو تصریح کرد: قضاوت کردن در مورد شرایط آینده مجلس سخت است، برای اینکه همچنان شرایط سیالی از نظر سیاسی داریم، ولی من فکر می‌کنم که در کل، مجلس آینده از وجوه مختلف از عناصر فکری بهره‌مند باشد و این مفید است که افراد با سلایق مختلف در مجلس حضور داشته باشند چراکه می‌تواند نماد فکر منبسط جامعه باشد.

عده ای دنبال سرگرمی سیاسی هستند



وی با اشاره به حجم تخریب ها علیه وی در استان قم تاکید کرد:من خیلی بنا ندارم در این امور وارد شوم. فکر می‌کنم که این موضوع به یک سرگرمی سیاسی در کشور تبدیل شده است. مردم مشکلات زیادی دارند و اگر شما از آنها بپرسید که دو مسئله مهمشان چیست، حتما به گرانی و اشتغال اشاره می‌کنند.



این مایه تأسف است که برخی از افراد که نام رجال سیاسی را بر خود می‌نهند، دنبال مسائلی هستند که با درد و خواسته‌های مردم فرسنگ‌ها فاصله دارد.

کاسبان فتنه



مسئله فتنه به یک مسئله‌ای تبدیل شده که یک عده از این راه کاسبی می‌کنند و بر مرکب فتنه سوارند و فکر می‌کنند دستاورد زیادی از این بابت دارند.



لاریجانی ادامه داد:متاسفانه بداخلاقی در این زمینه‌ها کم نیست. شب‌نامه‌های زیادی برای من پخش کرده‌اند و حرف‌های خیلی نادرستی بیان کردند. من در این مدت بنایی برای پاسخگویی به این امور نداشتم ولی این کارها خیلی وهن آمیز است. شب‌نامه‌ای علیه من پخش کردند و عکس من و آقای هاشمی را کنار هم انداختند. این چه معنایی دارد.

عکس من و رئیس مجمع تشخیص در شب نامه



بنده رئیس قوه مقننه و ایشان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند؛ حالا در نماز جمعه یا جای دیگری کنار هم نشسته‌ایم معنای آن چیست؟ من نمی‌دانم که هدف این افراد از تخریب چیست؟ گاهی تصویری از ما انداختند که مثلا ما در محضر رهبر معظم انقلاب نشسته‌ایم و ایشان ایستاده‌اند.



در این تصویر حالات مقام معظم رهبری مشخص نیست، فقط نشان می‌دهد که عده‌ای از نمایندگان ایستاده‌اند و شعار می‌دهند. در حالی که پایان سخنرانی مقام معظم رهبری، ایشان هنوز از سر جایشان بلند نشده بودند که یک عده بلند شدند و شعار می‌دادند. ما هم مثل ایشان نشسته بودیم ولی عکس ما را منتشر کردند.

بی هنران سیاست



به نظرم بعضی افراد هنر و عرضه‌ای برای اداره کشور ندارند و برای آینده کشور استراتژی ندارند و همیشه در مورد فتنه و انحراف حرف می‌زنند.



لاریجانی با تاکید بر اینکه کشور درگیر مسائل مهمتری است و نباید وقتمان را صرف این قبیل بازی ها کنیم گفت:آنچه که من می‌فهمم قدرت و عظمت انقلاب آنقدر بزرگ است که این مسائل عددی محسوب نمی‌شود. البته می‌تواند دکانی برای عده‌ای باشد که حرف دیگری برای پیشرفت کشور ندارند. کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند برنامه‌اشان را برای اداره کشور ارائه کنند که چه مسائلی را مهم می‌دانند. به نظر ما مسائل ملی زیادی در کشور وجود دارد که باید ذهن‌‌ها متمرکز آنها شود.

عزت وذلت با خداست



عزت و ذلت با خداست. کسانی که فکر می‌کنند با این ابزارهای مادی، دروغ‌هایی می‌نویسند و پخش می‌کنند ثلمه‌ای وارد می‌شود اشتباه می‌کنند. برای این افراد ناراحت هستم که چرا شخصیت خودشان را ضایع می‌کنند، چون انسانی که خلاف شرع انجام می‌دهد اول به خودش ظلم کرده است.



وی با اشاره صریح به شب نامه هائی که علیه وی پخش می شود گفت:پخش شب‌نامه در سطح فرهنگ اسلامی ایرانی ما نیست. هر کسی که نظری دارد می‌تواند مطرح کند، کسی مانع حرف‌زدن آنها نمی‌شود. در این مدتی که حرف زدند مگر ما حرفی زدیم. آنها به جای امت حرف‌هایی زدند و نظراتی دادند ولی ما سکوت کردیم و حرفی نزدیم. البته من کارهای این افراد را اشتباه می‌دانم و فکر می‌کنم مسائل اساسی کشور در این کارها نیست. اینها نوعی سرگرم‌سازی است.

شکایت هم می کنم



من این کارها را نادرست می‌دانم اما درد من این نیست که این مسائل را پیگیری کنم و پیشقدم شود. اگر هم پیشقدم شوم اعلام می‌کنم. ممکن است روزی در مورد کسی که اتهام زده باشد شکایتی کرده باشم، کما اینکه موردی بود که شکایت کرده بودم و با وساطت برخی افراد از شکایتم صرفنظر کرده‌ام، اما در این موارد فرصت آن را ندارم که ورود پیدا کنم.



لاریجانی با تاکید بر اینکه باید به دنبال مجلسی در تراز انقلاب اسلامی باشیم افزود:اگر شرایط کنونی را تحلیل اجمالی داشته باشیم با پدیده‌های مختلفی مواجه هستیم. یعنی هم با برخی از رفتارهای درشت‌گویی غرب مثل بحث تحریم و کارهای موذیانه دیگر و هم با برخی از مسائل منطقه‌ای مواجه هستیم و هم در کشورمان مسائل مختلفی وجود دارد از این رو اجرای قوانین باید دقیق‌تر انجام شود.

افراط و تفریط در مواجهه با دولت



من الان شرایط افراط و تفریط در کشور می‌بینم. چون برخی‌ها می‌گویند دولت اصلا قانون را اجرا نکرده و برخی دیگر عقیده دارند که دولت قوانین را اجرا کرده است که هر دو وجه این حرف‌ها درست نیست، به خاطر اینکه خیلی از قوانین اجرا شده است و برخی قوانین به درستی اجرا نشده است.



وی به نقش دولت در اداره جامعه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: یک دولت اگر می‌خواهد در تراز انقلاب اسلامی با منویاتی که امام راحل و مقام معظم رهبری ترسیم کرده‌اند باشد باید قانونی که تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید و یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه ‌رسید را برای خودش الزام‌آور بداند و اجرایی کند و حتی در یک مورد از قوانین نباید تخلفی صورت گیرد. پس ما از نظر داخلی و خارجی مسائلی داریم که از نظر داخلی موضوعاتی همچون گرانی و اشتغال باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

مجلسی در تراز انقلاب



به نظر من مجلسی که این ویژگیها و خصوصیات را داشته باشد در تراز وضع فعلی است؛ مجلسی باشد که از نظر دینی وضع مرتب و آراسته‌ای داشته باشد، چراکه ما مکتبی داریم که مکتب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است و راهی که تکامل انقلاب اسلامی در آن رخ داد، از نظر صراط فرهنگی همین راه حوزه‌های علمیه و روحانیت و تبعیت از مراجع بود، اما از نظر صراط سیاسی باید راهی که مقام معظم رهبری مشخص می‌کنند و پیشرو هستند، بپذیریم. مجلس باید این مسلک را به درستی فهم و پیگیری کند.



ما در این 33 سال فراز و فرودهای زیادی در مجالس و دولت‌ها داشتیم؛ آنجایی که مجالس و دولت‌ها درک درستی داشتند و از نظرات رهبری زمان تبعیت داشتند همیشه پیشرفت‌ها چشمگیر بود ولی چالش‌های درونی که در زمان دوم خرداد و انتخابات اخیر ریاست جمهور رخ داد به سود کشور نبود و در کشور سایش ایجاد کرد. پس این آراستگی سیاسی است که مجلس باید داشته باشد.

مجلس نیاز به فقیه دارد



لاریجانی با بیان اینکه از نظر تخصصی چه در وجه دینی و چه در سایر امور تخصصی باید کف صلاحیت‌ها در مجلس وجود داشته باشد تصریح کرد: به نظر من مجلس به حداقل 5 تا 6 فقیه نیاز دارد که کارهای مجلس از یک وزانت علمی و فقهی برخوردار باشد. البته ما به خاطر اینکه این وجه را تقویت کنیم مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس را در قم ایجاد کردیم تا دانشمندان اسلامی مجلس را کمک کنند.



در علوم تخصصی دیگر هم همین طور است، یعنی به عنوان مثال در کمیسیون انرژی باید چند فرد متخصصی و صاحبنظر حضور داشته باشند. البته مفهوم صاحبنظر این نیست که فرد مورد نظر مدرک داشته باشد. مدرک دلالت بر این نمی‌کند که در امور اجرایی صاحبنظر است بلکه هر شخص صاحبنظری باید دستی در کار اجرایی داشته باشد. بنابراین کمیسیون‌های تخصصی مجلس اگر در امور تخصصی قوی باشند می‌توانند خواسته‌های ملت را بهتر پیگیری کنند.



در مجلس هشتم مثلا کمیسیون کشاورزی که افراد فاضل و باتجربه‌ای در آن حضور دارند خروجی خیلی خوبی داشته و چندین قانون مهم و پایه‌ای را تصویب کرده است، اما برخی از کمیسیون‌ها خروجی مهمی نداشتند. پس اگر در انتخاب‌ها افراد متخصصی حضور داشته باشند حتما مجلس آینده قوی‌تر می‌شود. البته ساختار قانون انتخابات ما تخصصی نیست و این بستگی به تیزهوشی و فهم سیاسی رجال سیاسی و احزاب دارد که چقدر آرایش تخصصی را حفظ کنند.

پرهیز از حاشیه سازی



وی با تاکید بر اینکه مجلس باید از حاشیه سازی بپرهیزد اظهار داشت:به نظر من مجلس آینده باید در اموری مصمم باشد که نگاهش به حل مسائل اساسی کشور باشد و از حاشیه‌پردازی پرهیز کند. علاوه بر این باید وجهه دینی مشخصی داشته باشد، یعنی راه روحانیت را ادامه دهد و مسلک سیاسی روشنی از تبعیت از رهبری داشته باشند و وقت را صرف امور حاشیه‌ای نکند و از شجاعتی برخوردار باشد که کارها را در نظارت به درستی پیگیری کند، به خاطر اینکه برخی از نابسامانی‌ها به این دلیل است که قانون وجود دارد ولی به درستی اجرا نشده است، بنابراین من همیشه گفتم که مجلس مستقل به نفع ملت است.



مقصودم از مستقل بودن مجلس این نیست که با قوای دیگر نزاع داشته باشند، بلکه همان چیزی که به منفعت ملت می‌داند پای او بایستد. مجلس نمی‌تواند به عنوان یک قوه زیرمجموعه قوه دیگر باشد و اگر در فهم مسائل و منافع ملت به استقلال رسید باید پای او بایستد. البته در یک نظام خوب، باید همگرایی‌ها بین قوای مختلف هم وجود داشته باشد.

انتخابات بازی نیست



لاریجانی در انتها تاکید کرد: انتخابات بازی نیست، بلکه یک عمل جدی در رفتار سیاسی است، از این رو حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس حائز اهمیت است. ممکن است این عمل مردم چند ساعت وقت آنها را بگیرد ولی توان بسیار برجسته برای ملت ایران در پس زدن حریف به وجود می‌آورد و آنها احساس می‌کنند ملت ایران درک درستی از منافع خودشان دارند.



علاوه بر این از ابهت ملت ایران صیانت می‌کند و فرهیختگی ملت ما را به رخ دشمن می‌کشاند. البته هر چه حضور ملت در پای صندوق‌های رای زیاد باشد انتخاب آنها بهتر خواهد بود