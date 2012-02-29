10 دلیل خطرناک بودن لابی اسرائیل در آمریکا/ ایپک عامل خشونت در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، "مدیا بنیامین" در سایت opednews در این باره می نویسد: کمیته امور عمومی آمریکا- اسرائیل (ایپک) یکی از پر قدرت ترین سازمان های لابی در کشور است و نفوذ سیاسی و اجتماعی این لابی به شعله‌ور شدن چرخه بی پایان خشونت ها در خاورمیانه کمک می کند.

این فعال سیاسی 10 دلیل خطرناک بودن ایپک را به شرح زیر برمی شمارد.

1) لابی ایپک در کنگره تحریم همه جانبه اقتصادی و نقتی ایران و در نهایت مواجه نظامی با این کشور را تبلیغ می کند.

2. ایپک مبلغ سیاست های اسرائیل است که مستقیماً این سیات ها ناقض قوانین بین المللی هستند.

3. تلاش ایپک برای جلب حمایت های بدون قید شرط آمریکا از دولت اسرائیل امنیت ملی ما را تهدید می کند.

4. ایپک تلاش های ایالات متحده برای حمایت از جنبش های دموکراتیک در جهان عرب را دچار زوال می کند.

5 . ایپک و اقدامات آن آمریکا را در سازمان ملل به انزوا کشیده است.

6. ایپک بر سیاستمدارانی که مخالف حمایت بدون شرط آمریکا از اسرائیل هستند حمله می کند.

7. ایپک تلاش می کند تا منتقدین اسرائیل را با برچسب هایی همچون "ضد سامی"، "نامشروع" و "یهودیان از خودبیزار" (برای توصیف یهودیان منتقد) به سکوت وادار کند.

8. ایپک با کمک مالی خود به مقام های دولت آمریکا دیدگاههای آنها درباره مناقشه اسرائیلی و فلسطینی را تحریف می کند.

9. لابی های ایپک سبب می شود تا میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی به جای اینکه در دخل این کشور و برای سازندگی هزینه شود به اسرائیل برود.

10. تلاشهای ایپک سبب شده تا بیشترین کمک های خارجی آمریکا به اسرائیل سرازیر شود و کشورهای فقیر که این کمک ها می توانست به آنها داده شود از آن بی بهره می مانند.