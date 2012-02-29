شرکت در انتخابات به منزله دفاع از کیان اسلام است

حجت الاسلام حمید پارسانیا در مورد وظیفه فقه و فقها در حراست از مردمسالاری دینی که تجلی آن را در برگزاری انتخابات می‎بینیم به خبرنگار مهر گفت: مسئله انتخابات از چند جهت در معرض احکام فقهی قرار می‎گیرد. یعنی فقها وقتی نسبت به انتخابات اظهارنظر می‏کنند یکی از جهت این است که حضوری که مردم به عنوان وظیفه شرعی خودشان در عرصه عمومی باید شرکت داشته باشند که به مسئولیت همگانی مردم بر می‎گردد.

وی افزود: هم از باب امر به معروف و نهی از منکر و هم از باب حضور درمسائلی که نسبت به زندگی عمومی آنها نقش دارد. اینها یکسری از احکام فقهی و الهی است که خداوند تعیین کرده و تصمیم گیری در امور زندگی مردم به خود آنها واگذارشده است.

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: علاوه بر حضور مردم برای انتخاب کاندیدای اصلح، دفاع از عزت و مرزها و هویت امت اسلامی هم از اهداف شرکت در انتخابات است. مشاوره در امور به ولی فقیه برای انتقال نظر مردم راجع مسائل حکومتی از دیگر اهداف انتخابات است که خداوند مشاوره با امت خود را به پیامبر امر کرده است.

عضو هیئت علمی دانشکده باقرالعلوم تصریح کرد: وظیفه شرعی مردم در حضور در انتخابات مانند شرکت مسلمانان صدر اسلام در جنگهای آن دوره است. که این بخش (دفاع از کیان اسلامی) از بخش انتخاب اصلح هم مهمتر است. چراکه دشمن نابودی میراث علمای اسلامی و بیداری اسلامی در طول قرنها که منجر به انقلاب اسلامی شد مورد هدف خود قرار داده است.

این محقق و پژوهشگر علوم دینی درمورد اینکه نقش نهاد دین در انتخابات چیست هم اظهارداشت: نهاد دین روشنگری ابعاد دینی و مسئولیت دینی مردم را نسبت به حضور در انتخابات به عهده دارد. هر ساحت از انتخابات حکم مربوط به خودش را دارد که بایستی هرکدام از اینها برای مردم تبیین شود.

وی درمورد حب نفس و حب دنیای بعضی ازمسئولان نظام هم گفت: درمان این بیماری بخشی متوجه خود کارگزاران و عاملان در عرصه سیاسی می‏شود. یعنی هر یک از افراد نسبت به ابعاد اخلاقی خودش مسئولیت دارد و بهتر از دیگران می‏داند که در حوزه عمل سیاسی چه مقدار من و ما به جای حق و حقیقت نشسته است.

پارسانیا درپایان یادآورشد: افراد باید مراقب اخلاق خود باشند که این مراقبت نیازمند آموزش و تربیت صحیح است. همچنین باید نهادهای کنترل کننده مراقب رفتارهای سیاسی مسئولان نظام باشند. حضرت امام(ره) در کتاب جهاد اکبر که قبل از تشکیل جمهوری اسلامی نوشته شده از بسیاری از آفات سیاسی نام برده که ازبین بردن این رذایل نقش مؤثری در تهذیب نفس سیاسیون دارد.