نکونام شرایط تیم ملی را برایم روشن کرده بود/ محبت مردم برایم ارزشمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان دژآگه در گفتگویی که با مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران داشت، با بیان این مطلب افزود: حدود 11 سال بود که به ایران نیامده بودم و پس از این مدت مردم کشورم را همچنان خونگرم، بامحبت و بااحساس دیدم که من را دوست دارند و احترام می‌گذارند. این برایم بسیار باارزش است.

این هافبک ایرانی درباره برخورد بازیکنان تیم ملی نیز اظهار داشت: رفتار آنها خیلی خوب و محبت آمیز بود. البته من و نکونام از آلمان باهم به تهران آمدیم و در مسیر او با من بسیار صحبت کرد و تقریبا شرایط تیم ملی را برایم روشن ساخت و گفت که بازیکنان محترم و خوبی عضو تیم ملی هستند. همچنین علی کریمی نیز پس از ورود به ایران درباره مسایل گوناگون با من حرف زد که اینها باعث شد زودتر با محیط تیم ملی ایران خو بگیرم.

دژآگه افزود: استقبال آقای کی‌روش هم از من بسیار خوب بود و البته باید بگویم که ایشان در آمدن من به تیم ملی ایران بسیار موثر بود زیرا پیش از این در تماس‌هایی، انتظاراتش از من را گفته بود و با حرف‌هایش این احساس را در من به وجود آورد که می‌توانم به تیم ملی ایران کمک کنم. این برای من خیلی مهم است که با مربی قبل از آمدن به تیم حرف بزنم.

وی مردم را دعوت کرد که برای بازی به قطر حتما به ورزشگاه آزادی بیایند و گفت: به نظرم در بازی‌های خانگی مهم است که تماشاگر زیاد باشد و تیم ملی را برای برد تشویق کنند.

اشکان دژآگه در مورد تیم ملی و رفتن به جام جهانی 2014 گفت: من تا جایی که فرصت کنم بازی‌های تیم ملی ایران را دنبال می‌کنم. تا آنجا که دیده‌ام، ایران بازیکنان جوان و شایسته‌ای دارد که اگر همه به معنای واقعی یک تیم باشیم و برای شادی مردم در میدان فوتبال بجنگیم، شانس فراوانی برای رسیدن به جام جهانی داریم. البته در مرحله بعد حریفان سخت‌تری پیش روی ماست اما نباید بترسیم و البته حریفان را دست کم بگیریم.

وی در پایان تصریح کرد: اگر برای مرحله بعد هم به تیم ملی ایران دعوت شوم با اشتیاق تمام می‌آیم زیرا می خواهم به تیم کشورم برای رسیدن به جام جهانی کمک کنم.