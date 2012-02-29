ناآرامی در سین کیانگ چین/ 12 نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا)، درپی کشته شدن 10 نفر توسط مهاجمان با سلاح های سرد و چاقو، 2 نفر از آنان با شلیک پلیس ضد شورش از پای درآمدند.

منطقه وسیع سین کیانگ در شمال غربی چین محل سکونت 9 میلیون مسلمان است که به ظلم و تبعیض حکومت اعتراض دارند و به دنبال اعتراضات اخیر بارها مورد حمله قرار گرفته اند.

مقامات سین کیانگ به دنبال سیاستهای امنیتی دولت در ماه گذشته 8هزار نیروی جدید پلیس استخدام کردند.

سین کیانگ در تابستان سال 88 شاهد خشونت بارترین درگیریها بود که 200 کشته و 1700 مجروح برجای گذاشت.

"جو فونگ" استاد دانشگاه پکن در مصاحبه با روزنامه گلوبال تایمز چین گفت : تروریست ها سعی دارند مردم را پیش از برگزاری اجلاس های مهم حزب کمونیست به وحشت بیاندازند.

برخی از رسانه های چین این حملات را به گروه های جدایی طلب که خواستار تجزیه سین کیانگ از چین هستند ، نسبت دادند.