ایران :

رئیس جمهور با تاکید بر مشارکت مردم در انتخابات ابراز امیدواری کرد: مجلس قوی، مردمی و همسو با پیشرفت

معاون اول رئیس جمهور:‌ مردم نگران نباشند انبارها پر از کالاست

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی: تخفیف 40 درصدی هتل بازنشستگان

تفاهم:

رئیس کل بانک مرکزی: بانک‌های متخلف را می‌بندیم

شاخص بورس‌های آسیا افزایش یافت

رئیس جمهور در آیین بهره برداری از مسکن مهر استان تهران: دولت و ملت برای تامین مسکن بسیج شوند



تهران امروز:

پیشتازی اصولگرایان در تهران و شهرستان‌ها

مذاکرات قریب‌الوقوع ایران و 1+5

رحیمی: انبارها پر از کالاست



جام جم :

پذیرش طلا به جای ارز در مبادلات خارجی ایران

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌های انتخاباتی؛ برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد میزان مشارکت در کل کشور نسبت به دوره گذشته انتخابات مجلس افزایش خواهد داشت

جوان:

اعلام حضور بی‌سابقه نخبگان نوید انتخابات پرشور

چادرهای معترضان از میدان سنت پل جمع‌آوری و به زباله‌دان انداخته شد؛ شبیخون پلیس به جنبش ضد سرمایه‌داری

رئیس جمهور اعلام کرد: گام دوم مسکن مهر در سال 91 با خانه‌های بزرگتر



حمایت:

توصیه مراجع تقلید به مردم: انتخابات را پرشور و حماسی برگزار کنید

قواعد جدید دادرسی کیفری محک می‌خورند

بار سنگین هزینه‌های سلامت بر دوش مردم



خراسان:

گزارشی از مناظره‌های داغ نامزدهای انتخابات

در حاشیه نشست شورای حقوق بشر در ژنو صورت گرفت؛ دیدار و گفتگوی کوفی عنوان با صالحی درباره سوریه

فعالیت 400 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از امروز آغاز می‌شود



دنیای اقتصاد:

معاون وزیر خارجه تشریح کرد: جزئیات جدید از گشایش ارزی

نگرانی گروه 20 از اوضاع اقتصاد جهان

احمدی‌نژاد وعده داد: طرح اصلی مسکن در سال آینده



شرق:

نشست هسته‌ای اعراب؛ شورای همکاری خلیج فارس راه‌های دستیابی به انرژی جایگزین و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بررسی کرد

بانک مرکزی پس از مرکز آمار مستندات خود را منتشر کرد؛ کشمکش نرخ رشد اقتصادی

رهبران حماس از سوریه خارج شدند



فرهیختگان:

صالحی در اجلاس ژنو: ترور موجب تغییر سیاست ایران نخواهد شد

رئیس جمهور: امیدواریم شاهد تشکیل مجلس قوی باشیم

صرفه جویی 8 میلیارد دلاری در واردات بنزین



قدس:

مردم برای حضور در انتخابات آماده می‌شوند؛ 48 ساعت تا حماسه

معاون اول توپ را به میدان "شیاطین بازار" انداخت: سبزی را هم به بهانه دلار گران می‌فروشند

رئیس جمهور: دولت و ملت برای تامین مسکن بسیج شوند

کیهان:

رقابت‌های انتخاباتی اوج گرفت؛ ترکیب نهایی فهرست‌ها مردم در آستانه انتخابات نامزدها

وعده وزارت جهاد کشاورزی؛ کاهش 20 درصدی گوشت قرمز

تجمع علیه ایهود باراک مقابل کاخ سفید؛ این قاتل را اخراج کنید



گسترش:

وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش ملی روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان تبیین کرد: مدافع واقعی تولید

در یازدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تبیین کرد: شرکت فولاد خوزستان تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان را رعایت کرد

سرپرست ایمیدرو: صنایع بالادستی فولاد در اولویت سرمایه گذاری



ملت ما:

عماد افروغ: نباید اجازه داد گروهی رهبری را مصادره کنند

حسن سبحانی: ادامه وضع موجود اهداف چشم انداز را تهدید می‌کند

لیستی که با برنامه وارد انتخابات شده است؛ تغییر معادلات انتخابات با ورود جبهه ایستادگی



همشهری:

تبلیغات انتخاباتی فردا صبح ممنوع می شود؛ آخرین روز رقابت برای ورود به خانه ملت

اشتون: مذاکره ایران و 1+5 به زودی آغاز می شود

با حضور رئیس جمهور در پاکدشت؛ 15 هزار واحد مسکن مهر افتتاح شد

