دولت فعلی قهرمان قانون شکنی است/ طرحهای نیمه کاره تورم ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه متحد اصولگرایان سه شنبه شب در بندرعباس با بیان اینکه نکته اساسی در زندگی قانون مداری است، اظهار داشت: اگر انسانها در زندگی فردی و اجتماعی خود رفتار قانونی نداشته باشند حقوق افراد در جامعه ضایع می شود و در نهایت انسانها به رستگاری نخواهند رسید.

نقض قانون در هدفمندی یارانه ها



وی با اشاره به نقض قانون در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بیان داشت: قانون هدفمندی یارانه ها تنها دارای 16 ماده است اما دولت در اجرای این قانون 17 بار مرتکب خطا و نقض قانون شده است.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: طبق این قانون قرار بود 50 درصد از درآمد افزایش نرخ حاملهای انرژی به خانوارها اختصاص پیدا کند، 30 درصد نصیب بخش تولید شود و تنها 20 درصد در اختیار دولت قرار بگیرد اما دولت تمامی این درآمدها را صرف پرداخت نقدی کرد و حتی مجبور شد ارزهای درآمدهای نفتی را تبدیل به ریال کند و این مبالغ را در اختیار مردم قرار دهد.

یارانه های نقدی تورم ایجاد کرد



توکلی با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن بخش تولید در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، عنوان کرد: این قانون باید طی پنج سال و بدون عجله اجرا می شد چون در اجرای این طرح بزرگ دولت نباید به عقب برمی گشت اما متاسفانه پول حاصل از درآمدهای نفتی که در اختیار مردم قرار گرفت در جامعه تورم ایجاد کرد و بخش تولید نیز هم اکنون تحت فشار قرار گرفته است.

دولت فعلی قهرمان قانون شکنی است

وی با تاکید بر اجرای قوانین مصوب مجلس، ادامه داد: مجلس باید تلاش کند تا قوانین درستی را برای اجرای کشور مصوب کند و پس از تصویب رئیس قوه مجریه باید قانون را اجرا کند و نمی تواند بگوید که قانون را قبول ندارم و این در حالی است که دولت فعلی قهرمان قانون شکنی است و بسیاری از قوانین مجلس را نقض کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آسیبی که طرحهای نیمه کاره به اقتصاد کشور وارد می کنند، تصریح کرد: طرحهایی که بدون توجه به منابع مالی موجود کلنگ زنی و سپس نیمه کاره رها می شوند تورم و بیکاری را در جامعه ایجاد خواهند کرد و این طرحها خلاف منافع ملی کشور هستند.

فساد نباید سیستماتیک شود



توکلی با تاکید بر مبارزه با قانون شکنی مسئولانی همچون رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس، بیان داشت: مسئله دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم مبارزه با فساد است و باید توجه داشته باشیم زمانی که فساد در کشوری سیستماتیک شود افرادی که خودشان باید با فساد مبارزه کنند آلوده به فساد خواهند شد.

عدم استعفای یک وزیر دلیل گرانی ارز



وی با اشاره فساد بانکی اخیر، اظهار داشت: پس از اختلاس سه هزار میلیاردی باید وزیری که در زیر مجموعه او این اختلاس صورت گرفته بود استعفا می داد و اگر نمایندگان مجلس به برکناری این وزیر رای مثبت می دادند پس از آن مسئله گرانی بازار ارز پیش نمی آمد.

تشکر از شورای نگهبان



رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به رد صلاحیت 30 نفر از نمایندگان فعلی مجلس اشاره کرد و افزود: باید از شورای نگهبان برای این بررسی دقیق تشکر کرد و این رد صلاحیتها نشان دهنده این است که برخی افراد در زمان قدرتمند بودن اقداماتی را انجام داده اند.

نمایندگان از دخالت در امور اجرایی خودداری کنند



توکلی به نمایندگان مجلس توصیه کرد از دخالت در تمامی امور اجرایی استان خود دوری کنند و بیان داشت: مجلس به کارپرداز دستگاههای اجرایی و فردی که می خواهد در عزل و نصبهای شهر و استان خود دخالت کند نیازی ندارد چون مجلس جای افرادی است که باید کار قانون گذاری و نظارت را انجام دهند.

دولت نمی تواند پاسخ هفت میلیون نامه را بدهد



وی در ادامه با بیان اینکه دولت به جای نامه گرفتن از مردم باید کارهای بزرگ را انجام دهد، تصریح کرد: هیچ دولتی نمی تواند طی چهار سال به بیش از هفت میلیون نامه مردم پاسخ دهد اما یک دولت می تواند هفت کار بزرگ انجام دهد که هفت میلیون نامه را پاسخ خواهد داد و مشکلات مردم را رفع خواهد کرد.

گفتنی است این نشست در جمع طرفداران علی دیرباز نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.

