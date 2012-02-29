شش هزار صندوق اخذ رای در خراسان رضوی آماده سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردارمحمد غفاری سه شنبه شب در نشست سازمان های مردم نهاد و در جمع مدیران و نمایندگان ارگان های مردم نهاد اظهار داشت: 377نفر برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که از این تعداد 289 تائئد صلاحیت شده اند و تاکنون 49نفر نیز از گردونه رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی انصراف داده اند.

وی با اشاره به این مطلب که برای انتخاب اصلح وحضور حداکثری مشارکت مردم در صحنه انتخابات باید به مردم کمک کرد، بیان داشت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بعد ازحوادث سال 88مهمترین انتخابات است چرا که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایط پیچیده سیاسی در حال برگزاری است.

غفاری به ویژگی های این دوره از انتخات اشاره کرد و افزود: این دوره از انتخابات در حالی در حال برگزاری است که همه نظام سلطه برای به چالش کشیدن انتخابات و حضور حداکثری افراد را در صحنه انتخابات کمرنگ جلوه دهند، بسیج شده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: برای کاهش چالش های انتخاباتی در زمان باقی مانده کمتر از 72ساعت باید از همه دستگاه های فرهنگی، حوزه های علمیه برای کمک به مردم به منظور شناخت و انتخاب کاندید اصلح و ولایی کمک کرد.

وی با بیان اینکه مجلس جایگاه افراد کارآمد و نیرو های متخصص است، اظهار داشت: حضور گسترده و فراگیر مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در شرایط پیچیده سیاسی داخلی، شرایط بین المللی از نکات قابل توجه این دوره از انتخابات است.

غفاری افزود: برگزاری انتخابات مبتنی بر قانون گرایی، سلامت انتخاباتی، حضور افراد متدین، ولایی و ولایت مدار، بصیر آگاه، استکبار ستیز، دشمن شناس از ویژگی های کاندید های مجلس شورای اسلامی وبرگزاری نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یعنی فردی از افراد خواص جامعه و اهل حق گفت: فردی می تواند در جایگاه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد که بتواند در برابر چالش ها سکوت نکند و پاسخ گو باشد.