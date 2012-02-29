مشارکت بیشتر مردم در انتخابات این دوره مجلس/ احمدی نژاد در حوادث سال 88 بی تقصیر نبود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین روح الامینی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل دانشگاه زنجان افزود: پیش بینی می شود اردوگاه بزرگ اصولگرایان البته با کارکرد متفاوت وارد مجلس نهم شود البته من پیشگو نیستم و باید تا خرداد سال آینده صبر کرد.

وی ادامه داد: در مجلس هشتم شاهد حضور اردوگاه بزرگ اصولگرایان بودیم که در یک گوشه مطهری و دوستانش، موافق سئوال از رئیس جمهور بودند و در یک سوی دیگر حسینیان و آقاتهرانی در فراکسیون انقلاب اسلامی از یک جبهه ولی با کارکرد متفاوت حضور داشتند.

روح الامینی افزود: تعدد فهرست انتخابات تا حدی قابل قبول است که کمک به برگزاری اصلح در فضایی آزاد می کند اما گذشتن از یک تعداد معقول قابل قبول نیست.

عضو جبهه ایستادگی ایران اسلامی تصریح کرد: در روزهای پایانی تبلیغاتی 4 فهرست اصلی در کشور وجود دارد که نشان دهنده یک رقابت مطلوب است.

روح الامینی تاکید کرد: فهرست هایی که یک شبه و بدون ریشه در یک جریان سیاسی وارد عرصه رقابتی می شوند هیچ محل تاثیر و توجهی در فرایند انتخابات نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: مجلس آینده مجلسی خواهد بود که در قالب اقلیت های متفاوت و فراکسیون های متعدد شکل خواهد گرفت و با یک آرایش و شکل جدید آغاز به کار خواهد کرد.

عضو جبهه ایستادگی ایران اسلامی با اشاره به حضور بیش از 50 درصدی مردم در دو انتخابات قبلی مجلس گفت: در مجلس هفتم که در دست دولت اصلاحات بود و مجلس هشتم که در دست دولت فعلی است در هر دوره حضور مردم بیش از 50 درصد بوده است و قطعا در این دوره حضور مردم بیش از این میزان صورت خواهد گرفت.

روح الامینی با اشاره به فتنه 88 یادآور شد: وقتی مردم با حضور همه جانبه و پرشور خود فضای غبارآلود آن دوران را پشت سر گذاشتند همین امر گواه حضور پرشور مردم در انتخابات این دور از مجلس شورای اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه احمدی نژاد رئیس جمهوری حال حاضر در حوادث و فرایند پیش آمده بی تقصیر نبود، تاکید کرد: برخی افراد می توانستند کاری بکنند که هیزم به آتش نریزند.

تاثیر جریان انحرافی بر مجلس نهم بی ثمر است

عضو جبهه ایستادگی ایران اسلامی تصریح کرد: با همه اتفاقات تاثیر جریان انحرافی بر مجلس نهم بی ثمر است زیرا پس از حوادث اخیر و در حال حاضر کسی را سراغ نداریم که ادعای حمایت از جریان انحرافی را داشته باشد یا منتظر انتخاب کاندیدایی برای حمایت از این جریان باشد.

روح الامینی همچنین در خصوص وضعیت فرهنگی کشور گفت: با توجه به اینکه فرهنگ در همه حوزه ها مظلوم واقع شده و مغفول مانده است، تاکید کرد: حوزه سیاسی حوزه ای است که می توان در امر فرهنگ بسیارموثر باشد اگر نمایندگان شایسته که عصاره فضائل ملت باشند به مجلس راه یابند قطعا این حضور در امور فرهنگی نیز بی تاثیر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: نباید از سیاست غافل شویم تا به دست اصحاب قدرت و ثروت که سیاست را در راه منافع خود می خواهند بیفتد و از این طریق فرهنگ نیز با بی اعتنایی مورد غفلت واقع شود.

عضو جبهه پایداری ایران اسلامی همچنین در ادامه از حمایت این جبهه از سید جلال حسینی و محمد اسماعیلی در انتخابات مجلس نهم خبر داد.