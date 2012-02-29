صفرعلی براتلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رأی دادن رایانه‌ای از نوشتن هم راحت‌تر است اما با این وجود افراد بی‌سوادی که کار با رایانه را نمی‌دانند حتماً یک فردی که مورد اطمینان‌شان است را همراه خود بیاورند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در پاسخ به اینکه "آیا عوامل اجرایی و دست‌اندرکار برگزاری و نظارت بر انتخابات مجاز به کمک به رأی‌دهندگانی که کار با رایانه را نمی‌دانند، هستند" گفت: عوامل اجرایی فقط می‌توانند نحوه رأی دادن را به این افراد یاد دهند و راهنمایی‌شان کنند.

وی با یادآوری اینکه حوزه انتخابیه پاکدشت تنها حوزه در استان تهران است که اخذ رأی در آن به صورت رایانه‌ای برگزار می‌شود، گفت: تعداد کاندیداهای انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه پاکدشت کمتر از 10 نفر است.