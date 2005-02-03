به گزارش خبر نگار سينمايي "مهر" سه نفر ديگر از اعضاي هيات داوران در بخش مسابقه معناگرا و مسابقه بين‌الملل به جمع همكاران خود پيوستند تا بازار رقابت و داوري بين فيلم‌هاي شركت‌كننده در جشنواره فجر امسال گرم‌تر از گذشته شود. علاوه بر زانوسي كه داور بخش معناگراست، آقاي احمد مجتبي جمال و آتيلا درساي هم كه به ترتيب در بخش‌هاي معناگرا و بين‌الملل قضاوت خواهند كرد به ميهمانان ديگر اضافه شدند.

زانوسي كه از دوستان نزديك كريستف كيشلوفسكي، فيلمساز سرشناس برنده اسكار لهستاني محسوب مي‌شود، از 1998 به عنوان ستون‌نويس هفته‌نامه «پوليتيكا» و از 1992 در مقام استاد دانشگاه سيلسيان فعاليت كرده و آثاري چون «قرارداد»، «سال خورشيد آرام»، «زندگي براي زندگي» و «برادر الهي ما» را در كارنامه دارد.

احمد مجتبي جمال هم از 1992 رييس جشنواره داكا، رييس انجمن منتقدان بين‌المللي فيلم بنگلادش و عضو هيات داوران فيپرشي جشنواره‌هاي برلين 1998 و لوكارنو 2004 بوده است.

آتيلا درساي تركيه‌اي نيز از 1966 به عنوان منتقد، فعاليت و بيش از سي كتاب درباره سينما منتشر كرده است. از جمله ديگر فعاليت‌هاي وي مي‌توان به رياست انجمن منتقدان فيلم تركيه و داوري در جشنواره‌هاي مختلف اشاره كرد.



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