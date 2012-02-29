سایت «راسخون» در سراشیبی نابودی

به گزارش خبرنگار مهر، حدود پنج، شش سال پیش، پایگاه اینترنتی دینی فعالی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری، علمی و دینی روی خروجی اینترنت ظاهر شد که معلوم بود با برنامه‌ریزی دقیق و با انگیزه‌ای عالی، کار خود را آغاز کرده است.

دیری نپایید که این پایگاه فرهنگی حائز رتبه شگفت‌انگیزی شد که حاصل بارگذاری محتوایی متنوع، خدمات گوناگون، تعاملات دوسویه و ... بود و حکایت از مراقبت ویژه و نظارت همواره مسئولان آن داشت.

این پایگاه خدمات گسترده‌ای در چند سال فعالیت خود، در راستای فرهنگسازی دینی و ملی ارائه کرد. کتابخانه‌ای حجیم، کتابشناسی جامع، مقالاتی مناسب، یادداشت‌هایی نکته‌دار، اخبار و خدمات صوتی، تصویری و ... گسترده‌ای را به کاربران به مناسبت و اهمیت اعطاء کرد.

از آغاز معلوم بود که اندیشه‌ای فهیم پشت پرده فعالیت این وب‌سایت قرار دارد که انتساب آن به «سازمان اوقاف و امور خیریه» راز این مناسبت را برملا کرد و معلوم شد که این پایگاه اینترنتی وابسته به موسسه فرهنگی راسخون است و از مجموعه‌های وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه به شمار می‌رود. بنابراین جا دارد در مجال این فکر و اندیشه صائب را بستاییم، چرا که در همین چند سال فعالیت، خدمات ارزنده‌ای به فرهنگ دینی و ملی ما ارائه کرد.

این وب‌سایت تا اوایل دولت نهم فعالیت خوبی داشت و در این سیاه بازار پرهیاهو، توانسته بود حجم بسیاری از کاربران اینترنتی را به خود جلب کند و در کنار سایت‌های فرهنگی ـ دینی دیگری چون تبیان خوش بدرخشد.

اما پس از آن، گویا رویکرد سازمان مربوطه تغییر کرد و شاید حذف این وب‌سایت را در برنامه‌های خود قرار داد، چرا که افت فعالیت‌های این سایت و رتبه نگران‌کننده‌ای که در بین سایت‌های ایرانی پیدا کرده، حکایت از این رویکرد دارد و یا شاید علت بی‌تدبیری و نشاختن فضای اینترنتی و نشناختن تهدید نرم، منشاء این رویکرد است، چرا که به مقتضای آیه شریفه «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ» در تهدیدات نرم، لازم است ما نیز به فراخور حال و متناسب با اقتضاء، پاسخ به دشمن دهیم، اگر آنان با حربه اینترنت به مصاف ما آمدند، ما هم با همان سلاح به تقابل برخیزیم و چنانچه این رسانه را ناچیز بپنداریم و برای مقابله با آن چاره‌ای نیندیشیم، حتماً باید منتظر ضربات پی در پی و کشنده عدم حضور در آن عرصه باشیم.

بدین سبب از مسئولان سازمان اوقاف انتظار می‌رود نسبت به این فضا و فعالیت‌های دینی در این فضا که یکی از رساترین ابزارهای موجود برای فرهنگ دینی است، بی‌تفاوت نباشند و کارهای روزمره و مشغله‌های دیگر، سبب از بین رفتن این وب‌سایت وزین کشور نشود. چنانچه مسئولان این سازمان نمی‌توانند انتساب این مجموعه به سازمان اوقاف را بپذیرند، بهتر است آن را به مجموعه‌های فرهنگی دیگر کشور واگذارند تا از نابودی آن جلوگیری شود.