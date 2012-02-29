شب زنده داری مردم در هوای سرد زمستان/ 13 پس لرزه در راور روی داد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع زمین لرزه شدید در راور نیروهای امدادی و اکیپهای بررسی خسارات در منطقه حضور یافتند و بنا به گزارش این افراد و همچنین مسئولان محلی شهرستانهای راور و کوهبنان زمین لرزه 5.4 ریشتری شب گذشته که در روستای اسماعیل آباد و برخی مناطق مرزی کوهبنان با شهرستان راور روی داد هیچ مورد خسارات فوتی و جرحی نداشته است.

اما بنا به اعلام مسئولان محلی زمین لرزه موجب بروز خساراتی به برخی منازل مسکونی در قالب ترک خوردگی شده و در شهرستان راور نیز بخشی از یک منزل مسکونی فرو ریخته است.

اما مسئولان برآورد دقیق خسارات را به بررسیهای امروز موکول کرده اند و باید به این نکته نیز توجه داشت که زمین لرزه در مناطق معدن خیز کوهبنان نیز مرکزیت داشته است.

همچنین از زمان بروز زمین لرزه ستاد حوادث در راور و کوهبنان تشکیل شده است و نیروهای امدادی برای کمکرسانی به مردم در آماده باش قرار گرفته اند.

تاکنون بر اساس اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 13 زمین لرزه از زمان بروز زمین لرزه اصلی که ساعت 22 و 18 دقیقه روی داد، ثبت شده که آخرین آنها 2 و 55 دقیقه بامداد امروز روی داده است.

بزرگترین این زمین لرزه های بالای 2.5 ریشتر به بزرگی 3.6 ریشتر در ساعت یک دقیقه بامداد و همچنین 3 ریشتر در ساعت 1 و 12 دقیقه و 3.3 ریشتر در ساعت 2 و 55 دقیقه روی داده است.

محسن صالحی، رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه استان کرمان دقایقی قبل در گفتگو با مهر تاکید کرد: اوضاع در منطقه زلزله زده تحت کنترل است و هیچ گونه خسارت جانی گزارش نشده و بررسی های لازم در این خصوص تا این لحظه انجام شده است.