ایران امروز به نماد مردم سالاری دینی در جهان تبدیل شده است

اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان بمناسبت فرارسیدن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای که تصویر آن برای خبرگزاری مهر در سمنان ارسال شد، آمده است: حضور باشکوه و میلیونی ملت شریف ایران در حماسه بزرگ 22 بهمن امسال چشم جهانیان را خیره و توطئه های دشمنان اسلام را نقش بر آب کرد.

این بیانیه می افزاید: استکبار جهانی به خوبی می داند که بیداری اسلامی در منطقه با پیروی از ملتی شکل گرفته که 33 سال پیش توانست هیمنه پوشالی آمریکا، اسرائیل و انگلیس و شوروی سابق را درهم بشکند و با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و با برگزاری ده ها انتخابات پرشور عزت و سربلندی را نصیب خود سازد.

بیانیه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان اظهار می دارد: حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس اهمیت فراوانی داشته و افتخار دیگری برای ایران اسلامی رقم خواهد زد.

این بیانیه در پایان تصریح می کند: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان از اقشار مختلف مردم متدین و شریف به ویژه هیئات مذهبی، مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) این شهرستان جهت حضور حداکثری در پای صندوق های رای دعوت می کند تا مشت محکمی بر دهان یاوه گویان داخلی و خارجی باشد.