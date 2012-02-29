برگه جریمه 2 متری برای راننده متخلف در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مقصود شمس‌آذر افزود: در پی شناسایی راننده متخلف یک دستگاه خودروی پژو، پلیس مالک خودرو را برای ادای توضیحات احضار کرد.

وی تصریح کرد: راننده دارای حدود 25 سال سن بوده و بیشتر تخلفات وی نیز سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، صحبت با تلفن همراه و تجاوز به چپ است.

وی در ادامه افزود: خودرو مذکور در حال حاضر در پارکینگ متوقف می‌باشد تا راننده نسبت به طی مراحل قانونی و پرداخت خلافی اقدام نماید.

سرهنگ شمس آذر افزود: راننده متخلف علاوه بر اعتراف به تخلفات انجام شده، از کرده خود ابراز پشیمانی کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان برای جلوگیری از جیب بری به مردم هشدار داد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی سال جهت جلوگیری از جیب بری به مردم هشدار داد و از مردم خواست تا با رعایت نکات ذیل مراقبت بیشتری بعمل آورند تا این افراد در اقدام خود ناکام مانند.

سرهنگ سید وجیه الله موسوی افزود : در هنگام سوار شدن به اتوبوس و مینی بوس و نشستن داخل خودروهای شخصی مراقبت بیشتری از جیب های خود بعمل آورده و در اماکن شلوغ و پرازدحام مثل استادیوم ها ، بازارها ، تفریحگاه ها و سینما ها مراقب جیب های خود باشید.



وی تصریح کرد: تا حد امکان به جای پول نقد از چک های مسافرتی رمز دار و تضمینی استفاده و کیف پول را به نحوی در جیب خود بگذارید که تمام آن در داخل جیب قرار داشته باشد.



سرهنگ موسوی ادامه داد: از قرار دادن تمام پول خود در یک جیب خودداری تا حد امکان پول خود را در جیبی قرار دهید که دسترسی آسان به آن ممکن نباشد.



معاون اجتماعی استان اظهار داشت: بیشتر جیب برها از شیوه ایجاد حواس پرتی ، تنه زدن یا پاشیدن چیزی بر روی لباس و پاک کردن آن و نزاع ها و درگیریهای ساختگی استفاده می کنند در صورت مواجه شدن با چنین مواردی با حفظ خونسردی خود متخلفان را در انجام نیات پلیدشان ناکام سازید.



سرهنگ موسوی افزود: هنگام سوار شدن به اتوبوس و مینی بوس، بلیط یا پول خود را از قبل آماده کنید تا مجبور به خارج کردن کیف پول و محتویات جیب خود در میان ازدحام جمعیت نگردید.



معاون اجتماعی استان زنجان در پایان از مردم خواست در صورتی که مورد جیب بری قرار گرفتید ضمن حفظ خونسردی خود به منظور جلوگیری از سرقت مابقی اموالتان مراتب را فوراً به پلیس 110 نزدیکترین حوزه انتظامی اطلاع داده و در اولین فرصت جزئیات سرقت از قبیل محل حادثه ، تاریخ و ساعت دقیق و نوع اموال ، نحوه سرقت و مشخصات ظاهری سارق را به مراکز مذکور گزارش کنید.