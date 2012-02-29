مدیران در جذب اعتبارات استانی هرمزگان تا پایان سال تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: تمام دستگاههای اجرایی موظفند پی گیری جذب اعتبارات را تا پایان سال جز برنامه های اولویت دار خود قرار دهند و اگر دستگاهی در این زمینه تعلل کرد این اعتبارات به دستگاهی دیگر واگذار می شود.

وی همچنین خواستار گزارش جامع از روند جذب اعتبارات و تسریع دراین امر شد و از دستگاههای اجرایی خواست در سال آینده از سهم ملی بیشتری در پیشرفت توسعه استان بهره مند شوند.

عزیزی تلاش در راستای تحقق درآمدها ی مالیاتی را یک اصل جدی در بودجه سال آینده عنوان کرد و افزود: باید تلاش شود که اساس اتکا بر مبنای در آمدهای غیر نفتی باشد و از ظرفیتهای بالقوه استان به نحو احسن استفاده کرد.

استاندار هرمزگان برطرف کردن نیازهای استان را یکی دیگر از اولویتهای سال 91 عنوان و تاکید کرد: اخذ رتبه قابل توجه از در آمدها و تملک دارائیها و نزدیک کردن این دو در جدول از برنامه های سال آینده باید باشد.

محمد علی قائمی معاون نظارت و ارزیابی دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت کشور هم با بیان اینکه در شوراههای برنامه ریزی و توسعه استان مسائل منطقه ای و توسعه استانی دنبال خواهد شد، گفت: شورای برنامه ریزی استان به مرحله ای رسیده که می تواند مسائل مهم در استان را مصوب کند و به شوراههای مافوق برساند.

همچنین در این نشست طرح توسعه و عمران ناحیه جاسک با هدف شناخت توانها و تنگناها و روندها و گرایشهای ناحیه در زمینه های مختلف مطالعاتی و نیزطرح الحاقی 47 هکتار به شهر حاجی آباد مصوب شد.