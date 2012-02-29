عامل قتل هولناک عرفان کوچولو پای میز محاکمه

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز 12 تیر امسال مرگ مشکوک کودک دو ساله ای به نام عرفان به کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان البرز اطلاع داده شد.

پس از این تماس، تیمی از ماموران همراه قاضی حسینی رازلیقی در محل حادثه در کنار یک کانال آب در مشکین دشت کرج حاضر شدند. در نخستین بررسی ها ماموران تصور کردند پسربچه بر اثر غرق شدن در کانال آب فوت کرده است. ماموران در ادامه به تحقیق از پدر عرفان پرداختند که او گفت امروز من و همسرم در حال کار در دامداری بودیم که متوجه غیبت پسرم شدیم. با کمک برادرم جست وجو برای یافتن او را آغاز کردیم. پس از نیم ساعت پیکر بی جان عرفان را در کانال آب یافتیم.

در ادامه جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و با توجه به مشکوک بودن ماجرا، تیمی از ماموران تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند.در جریان تجسس ها مشخص شد جسد در فاصله 3 هزار متری دامداری کشف شده است که در طول مسیر هشت آبشار با فشار آب زیاد بوده است. همچنین یک سدبند قبل از محل کشف جسد وجود داشت که احتمال رد شدن جسد از زیر آن بعید به نظر می رسید.

بررسی ها ادامه داشت تا این که ماموران پی بردند در روز حادثه خودروی وانت شوهر عمه عرفان در حوالی دامداری دیده شده است.

پس از بررسی سوابق راننده خودرو مشخص شد نامبرده به مواد مخدر اعتیاد داشته و تاکنون 5 بار به اتهام سرقت و مواد مخدر دستگیر شده و 10 سال نیز در زندان بوده است.

کارآگاهان متهم 35 ساله را برای بازجویی به اداره آگاهی احضار کردند اما او همزمان متواری شد. سرانجام متهم به نام امیر در مخفیگاهش دستگیر شد که در بازجویی ها لب به اعتراف گشود و گفت: روز حادثه خودرویم دچار نقص فنی شد که آن را تعمیر کردم و به راه افتادم. در همین موقع عرفان، سراسیمه از دامداری خارج شد و به سمت خودرویم آمد. نتوانستم خودرو را کنترل کنم و او محکم به گلگیر برخورد کرد و روی زمین افتاد. با ترس و وحشت او را پشت وانت گذاشتم تا به یکی از مراکز درمانی منتقل کنم، اما ترسیدم و به سمت کانال‌های آب حرکت کردم. در همان موقع او بی‌هوش بود و من به گمان این که مرده است، کودک را درون گودالی پر آب انداخته و به سرعت از محل دور شدم. در این مدت عذاب وجدان رهایم نمی‌کرد و می‌دانستم که به زودی دستگیر می‌شوم.

پس ازاین اعتراف، متهم به قتل با دستور بازپرس جنایی به محل جنایت منتقل شد و به تشریح صحنه قتل پرداخت.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمد ، پرونده برای محاکمه و صدور حکم مجازات به دادگاه کیفری استان البرز فرستاده شد.