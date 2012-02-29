قطع ناگهانی خرید نفت از ایران برای برخی کشورها غیرممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیلاری کلینتون که در یک جلسه در سنا صحبت می کرد، گفت: بر آورد سازمان های اطلاعاتی آمریکا هنور نشان می دهد که ایران به سوی بعد نظامی برنامه هسته ای حرکت نکرده اما بر اهمیت ادامه فشار بر ایران با کمک دیگر کشورها واقفیم.

وی گفت: نسبت به برنامه هسته ای ایران و اهداف جمهوری اسلامی دید بسیار روشنی وجود دارد و به این دلیل است که سیاست رئیس جمهوری آمریکا تاکید دارد که باید از دستیابی تهران به تسلیحات هسته ای ممانعت بعمل آید.

کلینتون گفت: اقدامات زیادی را شاهد بودیم تعداد زیادی از کشورها در حال تصمیم گیری برای کاهش وابستگی خود به نفت خام ایران هستند و در عین حال خواهان کاهش ارتباط با بانک مرکزی ایران نیز هستند.

وزیر خارجه آمریکا در عین حال به مشکلات برخی کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهایی مانند ژاپن برای کاهش واردات نفت ایران اذعان کرد و گفت: آمریکا می داند که برخی کشورها نمی توانند به یکباره واردات نفت از ایران را کاهش دهند و در حال کار و تلاش زیاد هستیم تا به آنها برای تهیه جایگزین کمک کنیم.

خانم کلینتون همچنین از فشارهای کشورش بر شرکت های آسیایی و اروپایی برای کاهش واردات نفت ایران خبر داد و گفت: هنوز چالش مهمی وجود دارد و باید جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنیم و از سر گیری آرام صادرات نفت لیبی از دیگر چالش‌هاست.