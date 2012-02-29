به گزارش خبرنگار مهر، از میان اردوهای برون مرزی در نظرگرفته شده برای آماده سازی تیم ملی والیبال تاکنون سفر به دو کشور اروپایی تا حد زیادی قطعی شده است اما مسئولان تیم ملی والیبال قصد دارند تا شرایط را برای سفر به دوکشور اروپایی دیگر هم مهیا کنند که در این صورت یک "تور اروپا گردی" در برنامه‏های این تیم لحاظ خواهد شد.

صربستان و اسلونی دو کشوری هستند که موافقت خود را برای میزبانی از تیم ملی والیبال کشورمان اعلام کرده‎اند. بر این اساس قرار است تیم ملی والیبال ایران اردیبهشت ماه طی سفرهای متوالی به این دو کشور در کمپ تمرینی آنها اردو بزند. برگزاری دو دیدار دوستانه هم در هر یک از این کشورها نیز از برنامه‏های در نظر گرفته شده برای ملی‏پوشان است.

در این میان سفر به اسلواکی و بلغارستان هم از برنامه های مورد نظر مسئولان تیم ملی است و به همین منظور رایزنی‌هایی انجام شده که البته هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است اما در صورت قطعی شدن، سفر به این دو کشور در راستای سفرهای اروپایی دیگر و به صورت متوالی انجام خواهد شد.

همچنین مسئولان والیبال تونس تمایل خود را برای میزبانی از ایران در قالب یک اردوی آماده‌سازی اعلام کرده‌اند اما از سوی مسئولان تیم ملی هیچ پاسخ قطعی در این زمینه داده نشده است چون آنها بیشتر به دنبال مهیا شدن سفر به چین هستند.

امیر خوش‌خبر، سرپرست تیم ملی والیبال ضمن تائید این مطالب به خبرنگار مهر گفت: سفر به صربستان و اسلونی صد در صد است. نزدیک بودن این کشورها به اسلواکی و بلغارستان باعث شده برنامه سفر به این کشورها را هم در نظر داشته باشیم. در صورتیکه در این زمینه به نتیجه برسیم اردیبهشت ماه عازم اروپا می‌شویم و به صورت زمینی سفر به کشورهای مورد نظر را انجام می‌دهیم.

وی در مورد پاسخ به ایران به تونس اظهارداشت: تونس منتظر پاسخ ایران است تا دعوت نامه رسمی خود را جهت برپای اردو برای ما ارسال کند. پس از اینکه "خولیو ولاسکو"، سرمربی تیم ملی به ایران بازگشت در این زمینه تصمیم گیری می‌کنیم.

سرپرست تیم ملی تاکید کرد: همزمان در حال رایزنی جدی با چین هستیم تا بتوانیم پیش از سفر به محل برگزاری رقابت‌های انتخابی المپیک (ژاپن) دراین کشور اردو داشته باشیم و از آنجا راهی ژاپن شویم. البته برگزاری این اردو قطعی نیست چون هنوز از رایزنی‌های انجام شده نتیجه نگرفته‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال انتخابی المپیک خردادماه سال آینده با حضور هشت تیم در ژاپن برگزار می‎شود. قهرمان و بهترین تیم آسیایی این رقابت‎ها سهمیه حضور در بازی‏های المپیک لندن را دریافت می‎کنند. رقابت‎های ژاپن آخرین فرصت برای المپیکی شدن والیبال ایران است.