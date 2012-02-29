حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دلایل عدم حضورش در گردهمایی بزرگ خانواده فوتسالی‌ها اظهار داشت: ما را از فوتسال اوت کردند و دیگر فوتسالی نیستیم که بخواهیم در جشن فوتسالی‌ها شرکت کنیم. آنهایی که زورشان بیشتر بود ما را بیرون کردند و ما هم میدان را برای قوی‌ها خالی کردیم.

وی در ادامه افزود: با شرایط موجود من خود را فوتسالی نمی‌دانم و ترجیح می‌دهم در کنار فوتسال دانش آموزی و ناشنوایان باشم، چرا که آنها قدر زحماتم را بیشتر می‌دانند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال کشورمان خاطرنشان کرد: چه تقدیری می‌خواستند از من داشته باشند؟ اگر می‌خواستند از من تقدیر کنند که اخراجم نمی‌کردند! متاسفانه آقایان مرا خیلی راحت از تیم ملی فوتسال دور کردند و هیچکس جرات نمی‌کند، بگوید من شمس را کنار گذاشتم. یک روز می‌گویند نظر سعیدلو بوده که شمس برود، روز دیگر می‌گویند نخواستند شمس باشد. ای کاش شجاعت داشتند و می‌گفتند چه کسی نمی‌خواسته من در تیم ملی باشم.

شمس همچنین یادآور شد: برخلاف حیدریان به من خیلی زود اعلام کردند که چنین مراسمی هست و دعوتم کردند اما من به جشن فوتسالی‌ها نرفتم، چرا که نمی‌خواستم کسانی که مرا از تیم ملی اخراج کرده بودند، تقدیرم کنند.

وی در ادامه افزود: مردم می‌خواستند من در تیم ملی باشم و آقایان با اخراجم سئوالی را در ذهن مردم ایجاد کردند که چرا شمس از تیم ملی رفت؟ برای این مردم سئوال است که چرا شخصی که تیم ملی فوتسال را در دنیا چهارم کرده و به عنوان قهرمانی آسیا رسانده باید اخراج شود. همین مردم از من خواستند در مراسم فوتسالی‌ها شرکت نکنم و من نمی‌خواستم با حضور در این مراسم مقابل مردم قرار گیرم.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال کشورمان با ابراز تشکر از وحید شمسایی که در گردهمایی فوتسالی‌ها از او یاد کرده است، گفت: من فقط دورادور اخبار تیم ملی فوتسال را دنبال می‌کنم و کاری به این تیم ندارم.